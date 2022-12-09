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Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на чемпионат мира

вчера, 08:21

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не жалеет, что не включил защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре.

По информации источника, Флик считает, что 33-летний игрок не вписывается в модель игры национальной команды.

В своем клубе Хуммельс привык играть глубже в обороне, тогда как сборная Германии проповедует более открытый, атакующий футбол, построенный на владении мячом.

На чемпионате мира Германия не смогла выйти в плей-офф, набрав в 3 матчах группового этапа 4 очка.​

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 11:40
Хумельс тоже говорят не жалеет, что не поехал на ЧМ…
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 10:36
И энрике не жалеет,что Рамоса не взял,просто вы решили по телеку смотреть плей-офф.
Dima salev
Dima salev
вчера в 10:21
Пол состава сборной Германии менять надо
Triem
Triem
вчера в 09:45
Зачем после обеда ложкой махать?!
minamata
minamata
вчера в 08:56
Флик не понимает ситуацию
Narek89
Narek89
вчера в 08:53
И Нойера тоже, и Мюллера...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:45
Как говорится, после драки кулаками не машут. Кто может знать теперь, помог бы Хуммельс команде или нет.
ОПС
ОПС
вчера в 08:44
Жалей не жалей, но что сделано, то сделано.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:29
Много хороших игроков не приехали,всех не возьмёшь!
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