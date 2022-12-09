Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на чемпионат мира

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вчера, 08:21

Главный тренер сборной Германии не жалеет, что не включил защитника дортмундской «Боруссии» в заявку сборной на чемпионат мира в Катаре.

По информации источника, Флик считает, что 33-летний игрок не вписывается в модель игры национальной команды.

В своем клубе Хуммельс привык играть глубже в обороне, тогда как сборная Германии проповедует более открытый, атакующий футбол, построенный на владении мячом.

На чемпионате мира Германия не смогла выйти в плей-офф, набрав в 3 матчах группового этапа 4 очка.​