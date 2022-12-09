Президент ПСЖ высказался о Мбаппе

Президент «Пари Сен-Жермен» высказался о форварде парижан и сборной Франции :

Я считаю его прекрасным игроком и великолепным человеком, это профессионал. Для меня ключевым моментом стало то, что он остался в клубе и не ушел бесплатно. Это важный момент, но, как я всегда говорил, я никогда не переставал доверять ему и его семье. И с Мбаппе, и с его семьей у нас сложились особые отношения. Он парижанин, француз и гордится тем, что играет во Франции.

Мбаппе сыграет против Англии, но он представляет не только Францию и свою национальную команду, но также и свой клуб.