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Президент ПСЖ высказался о Мбаппе

вчера, 11:34
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о форварде парижан и сборной Франции Килиане Мбаппе:

Я считаю его прекрасным игроком и великолепным человеком, это профессионал. Для меня ключевым моментом стало то, что он остался в клубе и не ушел бесплатно. Это важный момент, но, как я всегда говорил, я никогда не переставал доверять ему и его семье. И с Мбаппе, и с его семьей у нас сложились особые отношения. Он парижанин, француз и гордится тем, что играет во Франции.

Мбаппе сыграет против Англии, но он представляет не только Францию и свою национальную команду, но также и свой клуб.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:40
Эти очень звездные футболисты ну очень жадные и капризные.
Гость
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