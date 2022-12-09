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Павлюченко: «Это последний чемпионат мира для Роналду»

вчера, 17:52
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия18:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от матча Марокко – Португалия в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

В игре с Марокко Роналду будет играть в основном составе, мне кажется. Марокканцы, скорее всего, закроются, будут тянуть время до пенальти. В таких матчах присутствие Роналду – это плюс. Потому что будет большое количество стандартов. Роналду может выпрыгивать, играть шикарно головой. Паренёк Рамуш тоже появится на поле. Его невозможно не выпускать. Но если вдруг Роналду не появится в игре с первых минут, то это точно можно воспринимать как закат карьеры в сборной. Это, скорее всего, последний чемпионат мира для португальца и последние игры за сборную.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:19
Специально для MASTER CHIEF. Пепе и Дани Алвесу сейчас по 39 лет, Тьяго Сильве - 38, Модричу - 37. Лотар Маттеус играл в 37 лет. И это далеко не полный список.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:49
И так ясно, он же не изобрел эликсир молодости, павлюк уже в 30 лет был хуже по физике 38 летнего
gnh8t3pmhcp7
gnh8t3pmhcp7
вчера в 18:48
Слов нет конечно последний, поэтому он такой нервный
feris1
feris1
вчера в 18:39
Как говорится - посмотрим.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:14
Открыл Америку.
lotsman
lotsman
вчера в 18:01
Давно пора. Роналду уже отыграл своё.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 18:01
В 37 лет никто из больших звезд не играл на мундиалях.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:54
Ту он истину не открыл, но даже и чемпионат Европы уже недоступен.
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