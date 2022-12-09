Павлюченко: «Это последний чемпионат мира для Роналду»

Бывший игрок сборной России рассказал, чего ждет от матча Марокко – Португалия в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

В игре с Марокко Роналду будет играть в основном составе, мне кажется. Марокканцы, скорее всего, закроются, будут тянуть время до пенальти. В таких матчах присутствие Роналду – это плюс. Потому что будет большое количество стандартов. Роналду может выпрыгивать, играть шикарно головой. Паренёк Рамуш тоже появится на поле. Его невозможно не выпускать. Но если вдруг Роналду не появится в игре с первых минут, то это точно можно воспринимать как закат карьеры в сборной. Это, скорее всего, последний чемпионат мира для португальца и последние игры за сборную.