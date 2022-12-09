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Карпин — о сборной Испании: «Владение под 80% без моментов — это перебор»

вчера, 17:13

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что он думает о сборной Испании, которая вылетела в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Не говорил бы, что у испанского футбола кризис. Если говорить про этот ЧМ, то все матчи Испании сливаются — владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения. Мне кажется, это перебор. Да, стиль — это хорошо. Но стиль, который не приносит результат, и все равно от него не отходить…

Возможно, что-то нужно менять. Для начала поменяли тренера. Всегда самое главное, если есть футболисты, то из них можно что-то слепить. Если бы не было футболистов, тогда можно было бы говорить про кризис. Но футболисты есть, и реально хорошие.

Неправильно говорить, что виноват только Луис Энрике. Везде – и в сборной, и в клубах – происходит то же самое: если нет результата, снимают тренера, особенно в клубах. Понятно, что при плохих результатах ответственность лежит на тренере

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:32
Это типа нашей против Киргизии,один к одному
Mher Door
Mher Door
вчера в 17:26
Карпин прав - это перебор
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:16
Всё понятно и доходчиво.
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