Павлюченко считает, что у Хорватии нет шансов в матче против Бразилии

Экс-нападающий сборной России поделился своими ожиданиями от поединка 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре между командами Хорватии и Бразилии.

Если брать всю сетку, то в финале будут играть Бразилия и Франция. То, что касается сегодняшних матчей, буду болеть за хорватов, но у них мало шансов. Всё-таки бразильцы – это бразильцы. Нужно также понимать, что в прошлой игре хорваты играли не 90 минут, а еще дополнительное время. Бразильцы, в свою очередь, играли 90 минут – сил больше. По составам: Хорватия – одна из самых возрастных сборных чемпионата мира, с каждым матчем силы уходят всё больше и больше. В этом плане бразильцы моложе и быстрее. Поэтому шансов у хорватов практически нет.