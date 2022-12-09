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Павлюченко считает, что у Хорватии нет шансов в матче против Бразилии

вчера, 17:45
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился своими ожиданиями от поединка 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре между командами Хорватии и Бразилии.

Если брать всю сетку, то в финале будут играть Бразилия и Франция. То, что касается сегодняшних матчей, буду болеть за хорватов, но у них мало шансов. Всё-таки бразильцы – это бразильцы. Нужно также понимать, что в прошлой игре хорваты играли не 90 минут, а еще дополнительное время. Бразильцы, в свою очередь, играли 90 минут – сил больше. По составам: Хорватия – одна из самых возрастных сборных чемпионата мира, с каждым матчем силы уходят всё больше и больше. В этом плане бразильцы моложе и быстрее. Поэтому шансов у хорватов практически нет.

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 22:26
Ему нужно прекратить считать!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 20:52
Плохо считал))
Predator94
Predator94
вчера в 20:00
Уже доп время
feris1
feris1
вчера в 18:44
Мдаа везение когда то должно закончиться.
И это может быть сегодня.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:52
Шансы есть всегда, тем более у везунчиков хорватов.
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