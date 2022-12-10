Аргентинские игроки демонстративно отпраздновали победу перед голландцами

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сегодня, 11:24

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

После того как решающий удар с 11-метровой отметки нанёс форвард южноамериканской команды , игроки сборной Аргентины побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.