Аргентинские игроки демонстративно отпраздновали победу перед голландцами

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
После того как решающий удар с 11-метровой отметки нанёс форвард южноамериканской команды Лаутаро Мартинес, игроки сборной Аргентины побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.
Пипец
Как дети малолетние
Пипец
Как дети малолетние
Всё им вернется.
Паредес и Акунья главные симулянты турнира, и злой карлик пенальтист
Всё им вернется.
Паредес и Акунья главные симулянты турнира, и злой карлик пенальтист