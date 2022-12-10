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Аргентинские игроки демонстративно отпраздновали победу перед голландцами

сегодня, 11:24
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

После того как решающий удар с 11-метровой отметки нанёс форвард южноамериканской команды Лаутаро Мартинес, игроки сборной Аргентины побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.

Аргентинские игроки демонстративно отпраздновали победу перед голландцами

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 17:10
Стыдоба ...
Пипец
Как дети малолетние
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 16:43
На самом деле легко рассуждать про то, какже аргентинцы поступили по одному фото. На самом деле стычка шла речь матч. И достигла эпопея во время послематчевых пенальти, когда несколько игроков Нидерландов то и провожала идущего пробивать 11 метровый аргентинца... И так несколько раз.... Но игроки сборной Аргентины достойно ждали и выжидали победный гол Лоутару, после чего разом вернули все пакости все вместе. Думаю тут все по честному.
Саня Утробин
Саня Утробин
сегодня в 15:46
а что не так? Нидерланды слабее оказались
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 14:33
Хочу чтобы Хорваты также издевались над ними после своей победы.
Знатог
Знатог
сегодня в 14:32
А об голландские футболки ноги вытирали?
salleeh
salleeh ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Установка тренера…, понимаешь ли..
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 13:19
А что же эта сборная Нидерландов в дополнительное время прижалась к своим воротам и только отбивалась?
galem72
galem72
сегодня в 12:53
Подобное неуважительное отношение к побеждённому сопернику ни к чему хорошему не приведёт. Надеюсь, эта акция им хорошенько аукнется.
salleeh
salleeh
сегодня в 12:51
Такое впечатление, что в сборную Аргентины футболистов набирают в основном по уровню подлости. Сборище симулянтов и подлецов. Да если бы не судья, эта Голландия катком прошлась бы по сборной Аргентине.
simon_3d
simon_3d ответ minamata (раскрыть)
сегодня в 12:50
А Месси матч доиграл по правилам? И если даже там ничего не было, то чем голландцы заслужили такое отношение? Одним уже карма вернула должок за их пляски и броски котов, на очереди неотесанные арги, которые вести себя не умеют в цивилизованном обществе.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:43
В следующем раунде им аукнется, как и бразильцам
minamata
minamata
сегодня в 12:22
Все правильно. Последний стандарт был не по правилам
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
сегодня в 11:57
Дикари🤮
Doping87
Doping87
сегодня в 11:54
Потому что для них победа над Голландией = победа на турнире, так как Францию им точно не пройти.
alexamit
alexamit
сегодня в 11:53
Каков безмозглый моська-такова и его свора.
протон
протон
сегодня в 11:51
Вы каждый раз мне отвечаете с разных страниц. Зачем? Я примерно насчитал 14. Да, возможно, это основная ваша страница. Я припоминаю вас и уже поздравлял, но это уже история. И в курсе 103100( Матрикс) и еще 4 аккаунта. Мне бы для интереса хотелось посмотреть, как вы играете с одного аккаунта. В таком случае вам пришлось бы набирать очки и потрудиться. ).
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:51
Самая мерзкая сборная на моей памяти, ничего святого. Их за уши тащут а они обезьянят.
Всё им вернется.
Паредес и Акунья главные симулянты турнира, и злой карлик пенальтист
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 11:31
Не обновлял.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Здравствуйте. Вы точно не обновляли страницу? Если вы специально или нечаянно это сделали, то тогда причина в этом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:25
Не хорошо это - одни уже дотанцевались....
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