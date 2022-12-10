Тен Хаг высказался об интервью Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался об интервью нападающего сборной Португалии .

Полагаю, после интервью стало ясно, что он уходит из команды. Не следовало это обсуждать. Все было довольно понятно. Исполнительный директор Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто, я. Я смотрел интервью. Не целиком, но большую его часть. Такова моя обязанность. Когда оно вышло, я ездил в УЕФА на съезд тренеров.

Я хотел, чтобы Роналду остался с первого дня и до сих пор. Однако было понятно, что он хочет уйти. Если игрок хочет покинуть клуб, он должен это сделать. Клуб не может пропустить подобное интервью. Будут последствия. Он понимал, что последует за таким шагом. До этого он никогда не говорил мне о том, что хочет уйти.