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Тен Хаг высказался об интервью Роналду

сегодня, 00:43

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об интервью нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Полагаю, после интервью стало ясно, что он уходит из команды. Не следовало это обсуждать. Все было довольно понятно. Исполнительный директор Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто, я. Я смотрел интервью. Не целиком, но большую его часть. Такова моя обязанность. Когда оно вышло, я ездил в УЕФА на съезд тренеров.

Я хотел, чтобы Роналду остался с первого дня и до сих пор. Однако было понятно, что он хочет уйти. Если игрок хочет покинуть клуб, он должен это сделать. Клуб не может пропустить подобное интервью. Будут последствия. Он понимал, что последует за таким шагом. До этого он никогда не говорил мне о том, что хочет уйти.

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Все комментарии
Илья85
Илья85
сегодня в 01:15
Нет бы уйти как легенда -,сказав,я старался ,но не получилось ,а получилось так,что его просто выпнули с позором . Но может какой-то команде он ещё и принесет пользу . Как бы там ни было ,его класс остается при нем
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:09
Не до вашей "самбы", хлопцы, нынче...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:04
Разборки продолжаются!
Narek89
Narek89
сегодня в 01:00
Роналду остался в сборной - это главное.
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