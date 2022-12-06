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Экс-тренер серебряного призёра Премьер-Лиги высказался о будущем

вчера, 11:13

Экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о возможных вариантах работы.

Обычно говорю: «Пока работаем». Сейчас: «Пока не работаем». В принципе, все нормально, идет общение, пусть и без особой конкретики. Интерес к нам есть, дальше видно будет. Интерес со стороны «Рубина»? Был такой диалог. «Рубин» – это имя и традиции, несмотря на вылет в Первую лигу. Безусловно, для нас это очень интересный вариант. Но есть нюансы, о которых сейчас не хотел бы говорить. Пока они не позволяют принять решение ни клубу, ни нам.

«Краснодар»? Общался с Сергеем Николаевичем Галицким, но речь шла не о первой команде. Не стану скрывать. Очень приятно, что такой человек сам позвонил, уделил время для разговора. Однако в данный момент склоняюсь к другому варианту.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 11:51
Не пропадёт. Пригласят в фк ТОРПЕДО Москва например..
Гость
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