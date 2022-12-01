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Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

сегодня, 12:56

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков может возглавить «Сабаил» из чемпионата Азербайджана.

В прошлом сезоне «Пари НН» занял 11-е место в РПЛ. «Сабаил» на данный момент идет на 8-и месте национального первенства.

Ранее сообщалось, что специалист мог возглавить «Шериф».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:54
Да, Саня, не нужен больше никому твой автобусный футбол ни в РПЛ, ни в Пердиве.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 16:09
Кержа выдавили из НН, другие видать не предлагали работу. А кормить семью нуно.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 15:36
Нормальные тренеры не могут у нас работать, потому и заполнено всё Божовичами.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:57
Харошая тренера Кержак-задэ!!!
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 14:10
Надо своих тренеровать.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 14:09
А дома что, нет работы?
drug01
drug01
сегодня в 14:01
Жаль, лучше бы работал у нас
shlomo
shlomo
сегодня в 13:50
Если предлагают работу, то нет смысла отказываться ( любая работа лучше, чем сидеть без дела). Да и футбол в Азербайджане не так уж плох, а ему, как тренеру, необходим опыт. Ну а так что, при правильном отношении есть все возможности обогатить опыт, расширить познания, прокачать тренерские скиллы.

Бил, бью и буду бить. Только уже в Баку. Кстати, отличный город....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:43
Кержаков хороший тренер он вывел команду НН в РПЛ и не плохо провёл первые матчи. С уходом с поста ГТ команда НН стала играть значительно хуже. Жаль если он уедет за бугор.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:34
видимо, скоро состав Зенита* пополниться футболистами из Азербайджана.


*запрещенная на территории РФ организация
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:29
Не думаю, что ему надо уезжать в Азербайджан. Лучше в ФНЛ какую-нибудь команду возглавить...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:26
Наверное пообещал вывести клуб в призы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:24
Это та бригада, что летом строила ему дом под Питером?
Namuri
Namuri ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:22
Был создан запрос на смену email для пользователя Namuri. Для подтверждения перейдите по ссылке. Данная ссылка будет действительна в течении 24 часов

Письмо получил от Вас. Это что значит? Через 24 часов измените адрес?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 13:20
С изменением почты проблем быть не должно. Можете попробовать создать ряд новых почтовых адресов и в этот раз сохранить адреса и пароли для себя где-то, затем во всех случаях где это нужно привязать новые почтовые адреса. Если будут проблемы технического плана можете задавать вопросы здесь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ AdMuPaJL_777 (раскрыть)
сегодня в 13:15
Здравствуйте. Никак, но есть возможность начать снова создав новый аккаунт, что Вы уже сделали.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:13
Исправили, теперь там можно добавлять и обновлять информацию.
Namuri
Namuri
сегодня в 13:12
vopnodode96@gmail.com - не смог восстановить пароль.
kenastree999@outlook.com хочу Редактировать мою страницу, кажется есть возможность, но все равно показывает vopnodode96@gmail.com
AdMuPaJL_777
AdMuPaJL_777 ответ AdMuPaJL_777 (раскрыть)
сегодня в 13:12
Все понял. Почитал односторонние правила и понял)) остался вопрос в том как разблокировать?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:06
Саша отправится в теплые края!
AdMuPaJL_777
AdMuPaJL_777
сегодня в 13:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, за что заблокировали phantom_777? Что конкретно он нарушил? и как разблокировать?
Namuri
Namuri ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:05
Эту почту привязал к аккаунту Namuri - kenastree999@outlook.com
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