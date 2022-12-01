Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков может возглавить «Сабаил» из чемпионата Азербайджана.
В прошлом сезоне «Пари НН» занял 11-е место в РПЛ. «Сабаил» на данный момент идет на 8-и месте национального первенства.
Ранее сообщалось, что специалист мог возглавить «Шериф».
Бил, бью и буду бить. Только уже в Баку. Кстати, отличный город....
Бил, бью и буду бить. Только уже в Баку. Кстати, отличный город....
*запрещенная на территории РФ организация
*запрещенная на территории РФ организация
Письмо получил от Вас. Это что значит? Через 24 часов измените адрес?
Письмо получил от Вас. Это что значит? Через 24 часов измените адрес?
kenastree999@outlook.com хочу Редактировать мою страницу, кажется есть возможность, но все равно показывает vopnodode96@gmail.com
kenastree999@outlook.com хочу Редактировать мою страницу, кажется есть возможность, но все равно показывает vopnodode96@gmail.com