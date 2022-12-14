Тальяфико: «То, что творят наши болельщики – просто безумие»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико оценил поддержку болельщиков в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).
Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что творят наши болельщики – просто безумие. Мы старались ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует.
Вопрос: а пенальти не надо забивать?)
Вопрос: а пенальти не надо забивать?)
https://youtu.be/EJuJjFp3kBg
Если они все таки выиграют чемпионат, то вся Аргентина на пару месяцев с ума сойдет наверное
Если они все таки выиграют чемпионат, то вся Аргентина на пару месяцев с ума сойдет наверное