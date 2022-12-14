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Тальяфико: «То, что творят наши болельщики – просто безумие»

сегодня, 01:14
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико оценил поддержку болельщиков в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии (3:0).

Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что творят наши болельщики – просто безумие. Мы старались ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:35
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 02:30
    Аргентина- Чемпион!!!
    Futurista
    Futurista ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:51, ред.
    Не выиграют...и Месси не забьёт решающий пенальти...что будет с Аргентиной и Месси при таком раскладе страшно даже представить)...

    протон
    протон
    сегодня в 01:19
    Для меня Месси уже всем всё доказал. Теперь же он спорит уже с историей. от великого игрока в истории футбола его отделяют 90 минут, по окончании которых все узнают - он один из лучших или же самый лучший
    Если они все таки выиграют чемпионат, то вся Аргентина на пару месяцев с ума сойдет наверное
    протон
    протон
    сегодня в 01:16
    В финале при выходе Франции стадион также будет заполнен аргентинцами
    Гость
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