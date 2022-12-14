Тальяфико: «То, что творят наши болельщики – просто безумие»

Защитник сборной Аргентины оценил поддержку болельщиков в матче 1/2 финала ЧМ -2022 против Хорватии (3:0).

Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что творят наши болельщики – просто безумие. Мы старались ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует.