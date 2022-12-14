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Месси: «Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся!»

сегодня, 00:49
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Хорватией в матче 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0) и выход в финал мундиаля.

Меня переполняют чувства. Здорово было видеть этих людей, свою семью на протяжении всего чемпионата мира. Это было невероятно. Впереди последняя игра, то, чего мы хотели.

Я не знаю, лучший ли это чемпионат мира для меня или нет. Мне всё очень нравится. Мы были уверены, что справимся. Знаем, на что способны, хотели, чтобы нас поддерживали. Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся этим!

У нас были как трудные ситуации, так и приятные. Сегодня мы переживаем нечто особенное. Люблю всех этих людей и всех аргентинцев, оставшихся в нашей стране. Думаю, там творится безумие.

Мы знали, что не являемся главными фаворитами, но не собирались сдаваться, показывая это своей игрой.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ piterVOVAN (раскрыть)
сегодня в 01:25
Тебе какая разница?
протон
протон
сегодня в 01:06
35-летний дед на ходулях раздел в полуфинале чемпионата мира 20-летнего защитника, который является едва ли не главным талантом мира на своей позиции.
И дальние забивал, и хитрые забивал, пенальти забивал, гениальный пас вразрез отдавал, теперь голевой после обводки... Просто деклассирование во всех стадиях.
Мы все будем сильно расстроены когда он закончит. Величайший игрок, здесь уже никаких вопросов не осталось.
piterVOVAN
piterVOVAN ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:55
Для вас это для кого ?
Мы это кто ?
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:55
Остался ещё один шаг к долгожданному кубку мира!
Удачи Аргентине!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53
Искренние поздравления Лионелю и его команде!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:52
Да..
salleeh
salleeh
сегодня в 00:52
Для нас будет наслаждение, если в финале ты проиграешь…
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