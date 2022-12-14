Месси: «Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся!»

Капитан сборной Аргентины прокомментировал победу над Хорватией в матче 1/2 финала ЧМ -2022 (3:0) и выход в финал мундиаля.

Меня переполняют чувства. Здорово было видеть этих людей, свою семью на протяжении всего чемпионата мира. Это было невероятно. Впереди последняя игра, то, чего мы хотели.

Я не знаю, лучший ли это чемпионат мира для меня или нет. Мне всё очень нравится. Мы были уверены, что справимся. Знаем, на что способны, хотели, чтобы нас поддерживали. Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся этим!

У нас были как трудные ситуации, так и приятные. Сегодня мы переживаем нечто особенное. Люблю всех этих людей и всех аргентинцев, оставшихся в нашей стране. Думаю, там творится безумие.

Мы знали, что не являемся главными фаворитами, но не собирались сдаваться, показывая это своей игрой.