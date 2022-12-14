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Петржела: «Кокорин — богом поцелованный игрок, русский Месси»

вчера, 12:07

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о таланте нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Кокорин — богом поцелованный игрок, русский Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет 10 назад, когда у него впереди была вся карьера. Сейчас же это игрок среднего уровня, которые реализовал лишь 10% своего таланта.

То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
вчера в 13:40
Петржела дурак что ли? Не знает что ли, что прозвище "Русский Месси" уже давно зарезервировано за Денисом Давыдовым??
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:35
У Кокорина был потенциал стать хорошим игроком, но он этот шанс упустил. Называть его русским Месси просто смешно. И потенциал Кокорина, даже не половина от половины потенциала Месси.
Boricku
Boricku
вчера в 13:26
Кокоринча красава, забивака, на
ЗМ в этом сезоне идёт !
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:15
Кокорин футбольный специалист, гуру - кайфолог высшей категории !)
112910415
112910415
вчера в 12:58
помнится, в знаменитом фильме Нонна Мордюкова собачку поцеловала ...
потом плюнула, конечно )
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:51
То место, куда был поцелован Кокорин, практически всегда скрыто от обозрения по этическим нормам, но иногда и его приходится "оголять". Отсюда и низкая реализация таланта.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:33
Куда-то не туда его поцеловали 🤔
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:30
Чех взял и оскорбил Кокошу, его надо сравнивать с Пеле а не с каким то гномом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:20
Мне вот интересно, на чем основано это его высказывание?... сравнил Божий дар и яичницу.... точно что то курит не иначе....
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