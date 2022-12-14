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Модрич: «Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира»

вчера, 12:41
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после поражения от сборной Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира пожелал удачи Лионелю Месси.

Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. В финале я желаю ему удачи.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:37
Это шанс для Месси - стать Чемпионом мира по футболу - Высшая награда в спорте
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 15:37
Месси- хороший пенальтист, ничего не скажешь
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 15:05
Неймару дай.
Johnes
Johnes
вчера в 14:28
Умница Лука Модрич!
112910415
112910415
вчера в 14:22
большой спортсмен и славный парень Лука Модрич !
shlomo
shlomo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:04
Добра Вам!
Ну Бейл это вообще отдельный долгий разговор и для Реала был "недоразумением" ... а выгнать не могли из за большой неустойки (юристы Реала прощелкали договор) ..... ну а что касается Азара, ну тут как говорится, НЕ его клуб и не более того....
drug01
drug01
вчера в 14:02, ред.
Ну если так сказал Модрич, тогда согласен!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:00
Гарет Бэйл и Эден Азар задержались не смотря на то что стали "серостью", но если Вы имеет ввиду не в контексте отдельных периодов, то в целом согласен с этим.
shlomo
shlomo
вчера в 13:56
Модрич умеет достойно проигрывать. Только уважение к великому Месси.... Это вызывает уважение. Похвала одного великого игрока другому...

Модрич - то же для Хорватии, что и Месси - для Аргентины. Он, щуплый, невысокого роста, но великолепный нападающий. В "Реале" серость не задерживается. И в этом пожелании Месси победы на ЧМ - ещё и человеческая чистота хорвата. Ведь они часто встречались между собой в Испании:"Барса" против "Реала". Но ни злобы, ни зависти нет. Я ждал, что Роналду поздравит друга-соперника. Пока что-то молчит....
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:46
Месси сообщил, что это его последний чемпионат, поэтому обе вышедшие в финал команды вместе с судейской бригадой просто обязаны будут сделать все для победы Лионеля!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:45
Достойно. Но, лучше бы хорваты проиграли бразильцам.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 13:24
Игроку уровня Модрича если и проигрывать то только чемпионам
Elliada
Elliada
вчера в 13:21
Молодец Модрич. Не только топ игрок, но и хороший человек
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 13:14
И я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира.
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:48
Как бы хотелось дать тебе пинка под одно место,продажная т...ь!
ДСА
ДСА
вчера в 12:45
А дальше можно бутсы на гвоздь вешать.
Гость
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