Модрич: «Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после поражения от сборной Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира пожелал удачи Лионелю Месси.
Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. В финале я желаю ему удачи.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после поражения от сборной Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира пожелал удачи Лионелю Месси.
Я надеюсь, что Месси выиграет чемпионат мира. В финале я желаю ему удачи.
Модрич - то же для Хорватии, что и Месси - для Аргентины. Он, щуплый, невысокого роста, но великолепный нападающий. В "Реале" серость не задерживается. И в этом пожелании Месси победы на ЧМ - ещё и человеческая чистота хорвата. Ведь они часто встречались между собой в Испании:"Барса" против "Реала". Но ни злобы, ни зависти нет. Я ждал, что Роналду поздравит друга-соперника. Пока что-то молчит....
Модрич - то же для Хорватии, что и Месси - для Аргентины. Он, щуплый, невысокого роста, но великолепный нападающий. В "Реале" серость не задерживается. И в этом пожелании Месси победы на ЧМ - ещё и человеческая чистота хорвата. Ведь они часто встречались между собой в Испании:"Барса" против "Реала". Но ни злобы, ни зависти нет. Я ждал, что Роналду поздравит друга-соперника. Пока что-то молчит....