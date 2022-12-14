Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Ибрагимович прокомментировал будущее Леау

вчера, 19:11

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что Рафаэлу Леау лучше не покидать «россонери»:

«Милан» – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его рост – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли так же в другом клубе?

Тренер также дает ему большую свободу делать то, что он хочет. Таких ситуаций в другом клубе не бывает сразу: это зависит от тебя, ты должен создавать эти ситуации.

Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны клубов АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера: «Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира»
Сегодня, 13:14
Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»
Сегодня, 12:34
«Не грусти, братан. Ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими
Сегодня, 11:48 Фото
Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»
Сегодня, 01:32
Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»
Сегодня, 00:54
Главный тренер сборной Марокко: «Мы выложились по максимуму»
Сегодня, 00:53
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:34
С другой стороны, если начинать в топ-клубе(финансово топ, не по значению), то когда если не сейчас.
Хотелось бы верить в быстрый рост Милана, но кажется что продажа в условный Челси за +-100 лямов- лучший выход для всех.
Милан получит деньги на рост и сбросит тяжелую зарплату, Леао выплатит долги и попробует себя в другой лиге.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 20:06
Пример Шевченко показательный. Так что может быть и правда лучше в Милане, хоть он сейчас и не так силен.
Loko57
Loko57
вчера в 19:56
Ибра зря не скажет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:25
Милан или АПЛ - это уже как "фишка" ляжет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 