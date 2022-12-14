Ибрагимович прокомментировал будущее Леау

Нападающий «Милана» считает, что лучше не покидать «россонери»:

«Милан» – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его рост – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли так же в другом клубе?

Тренер также дает ему большую свободу делать то, что он хочет. Таких ситуаций в другом клубе не бывает сразу: это зависит от тебя, ты должен создавать эти ситуации.