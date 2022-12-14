Ибрагимович прокомментировал будущее Леау

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что Рафаэлу Леау лучше не покидать «россонери»:
«Милан» – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его рост – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли так же в другом клубе?
Тренер также дает ему большую свободу делать то, что он хочет. Таких ситуаций в другом клубе не бывает сразу: это зависит от тебя, ты должен создавать эти ситуации.
Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны клубов АПЛ.
Хотелось бы верить в быстрый рост Милана, но кажется что продажа в условный Челси за +-100 лямов- лучший выход для всех.
Милан получит деньги на рост и сбросит тяжелую зарплату, Леао выплатит долги и попробует себя в другой лиге.
Хотелось бы верить в быстрый рост Милана, но кажется что продажа в условный Челси за +-100 лямов- лучший выход для всех.
Милан получит деньги на рост и сбросит тяжелую зарплату, Леао выплатит долги и попробует себя в другой лиге.