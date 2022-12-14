Хави: «Жаль, что Хамес играл за „Реал“, а не за „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» высоко отозвался о колумбийском полузащитнике :

Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он способен забивать потрясающие голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за «Реал», а не за «Барселону».