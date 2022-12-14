Хави: «Жаль, что Хамес играл за „Реал“, а не за „Барселону“»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о колумбийском полузащитнике Хамесе Родригесе:
Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он способен забивать потрясающие голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за «Реал», а не за «Барселону».
никто из тех кого привел Барто долго и стабильно на топ уровне не заиграл. самый лучший трансфер это трансфер за 5 млн( Педри), а так везде провал
никто из тех кого привел Барто долго и стабильно на топ уровне не заиграл. самый лучший трансфер это трансфер за 5 млн( Педри), а так везде провал