Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Хави: «Жаль, что Хамес играл за „Реал“, а не за „Барселону“»

вчера, 21:40

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался о колумбийском полузащитнике Хамесе Родригесе:

Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он способен забивать потрясающие голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за «Реал», а не за «Барселону».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера: «Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира»
Сегодня, 13:14
Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»
Сегодня, 12:34
«Не грусти, братан. Ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими
Сегодня, 11:48 Фото
Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»
Сегодня, 01:32
Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»
Сегодня, 00:54
Главный тренер сборной Марокко: «Мы выложились по максимуму»
Сегодня, 00:53
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:09
Азара в Барсу надо было, после ухода Нея. он единственный кто без потери качества мог заменить Нея, причем по позиции и не надо было ничего в игре менять. а в итоге привели Дембеле, которому так же удобно играть справа, Гриза, так же игрока ближе к правому краю, по сути двоих привели на позиции Лео) единственного игрока который не нуждался замены) и Коута который не понятно где он играет хорошо, в ЦПЗ провал в прессинге, для фланга медленный, дриблинг слаб, навес/прострел нулевой.. в момент обновлении состава сделали череду ошибок, а потом ковид... и, привет кризис!
никто из тех кого привел Барто долго и стабильно на топ уровне не заиграл. самый лучший трансфер это трансфер за 5 млн( Педри), а так везде провал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 