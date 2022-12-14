Защитник сборной Франции хочет выиграть ЧМ ради своего брата

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, что хочет выиграть чемпионат мира ради своего брата Люка Эрнандеса:
Я играю за себя и за Лулу. Когда тренер вызвал меня в сборную, Люка гордился мной, а я – им.
Все игроки хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему очень тяжело, он надолго выбыл из-за травмы.
Хочу победить для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул расположение команды.
Люка Эрнандес получил травму крестообразных связок в начале матча 1-го тура группового этапа турнира в Катаре между Францией и Австралией (4:1).