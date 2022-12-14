Защитник сборной Франции хочет выиграть ЧМ ради своего брата

Защитник «Милана» и сборной Франции рассказал, что хочет выиграть чемпионат мира ради своего брата :

Я играю за себя и за Лулу. Когда тренер вызвал меня в сборную, Люка гордился мной, а я – им.

Все игроки хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему очень тяжело, он надолго выбыл из-за травмы.

Хочу победить для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул расположение команды.