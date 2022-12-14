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Защитник сборной Франции хочет выиграть ЧМ ради своего брата

вчера, 20:41
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, что хочет выиграть чемпионат мира ради своего брата Люка Эрнандеса:

Я играю за себя и за Лулу. Когда тренер вызвал меня в сборную, Люка гордился мной, а я – им.

Все игроки хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему очень тяжело, он надолго выбыл из-за травмы.

Хочу победить для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул расположение команды.

Люка Эрнандес получил травму крестообразных связок в начале матча 1-го тура группового этапа турнира в Катаре между Францией и Австралией (4:1).

Защитник сборной Франции хочет выиграть ЧМ ради своего брата

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Лулу и Тео вызвали в сборную. Проиграли они почти целый месяц, трудились не покладая рук и не жалея живота своего. В конце месяца Лулу и Тео пошли получать медали. В Фифа все как обычно перепутали. И, в итоге, Лулу получил за Тео, а Тео за Лулу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:52
В Европе любят такие душетрепещющие истории!
Гость
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