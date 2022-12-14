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Французский журналист рассказал, как будет играть Мбаппе в матче с Марокко

вчера, 21:33
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Журналист Жан-Филип Леклер рассказал, как будут играть Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими в матче полуфинала чемпионата мира в Катаре между Францией и Марокко.

То, что они одноклубники, может повлиять на манеру игры не только Мбаппе, но и Хакими. В ПСЖ мы видим Ашрафа, который очень часто лучше атакует, чем обороняется, как и большинство современных фланговых защитников.

Таким образом, идея состоит в том, что Хакими хорошо знает Мбаппе, поэтому он будет больше сконцентрирован на нем, при этом Ашраф не сможет так атаковать, как обычно это делают современные правые защитники. Например, как Уокер с Англией в прошлую субботу. Тогда, возможно, Дешам скажет Мбаппе поменяться флангами с Дембеле. В этом случае Мбаппе больше не будет оказываться со своим другом Хакими один на один.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Мбаппе похож на РоналдО, его сломают, он вернётся и возьмёт ЧМ 2026
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Ну вот взял и раскрыл все секреты.
Гость
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