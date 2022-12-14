Французский журналист рассказал, как будет играть Мбаппе в матче с Марокко

Журналист Жан-Филип Леклер рассказал, как будут играть и в матче полуфинала чемпионата мира в Катаре между Францией и Марокко.

То, что они одноклубники, может повлиять на манеру игры не только Мбаппе, но и Хакими. В ПСЖ мы видим Ашрафа, который очень часто лучше атакует, чем обороняется, как и большинство современных фланговых защитников.

Таким образом, идея состоит в том, что Хакими хорошо знает Мбаппе, поэтому он будет больше сконцентрирован на нем, при этом Ашраф не сможет так атаковать, как обычно это делают современные правые защитники. Например, как Уокер с Англией в прошлую субботу. Тогда, возможно, Дешам скажет Мбаппе поменяться флангами с Дембеле. В этом случае Мбаппе больше не будет оказываться со своим другом Хакими один на один.