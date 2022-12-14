Пирс Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказал свое мнение о и .

Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно понимать, что Криштиану на два года старше. Месси 17 лет играл в «Барселоне», а Роналду выигрывал титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира. Он выбирался из зоны комфорта, хотя мог бы оставаться в «Реале» большую часть своей карьеры, но он сознательно принимал новые вызовы.

Месси, в свою очередь, играл все это время за «Барселону», а вокруг него были лучшие игроки мира. Роналду часто приходилось тащить команду практически в одиночку.