Пирс Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказал свое мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно понимать, что Криштиану на два года старше. Месси 17 лет играл в «Барселоне», а Роналду выигрывал титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира. Он выбирался из зоны комфорта, хотя мог бы оставаться в «Реале» большую часть своей карьеры, но он сознательно принимал новые вызовы.
Месси, в свою очередь, играл все это время за «Барселону», а вокруг него были лучшие игроки мира. Роналду часто приходилось тащить команду практически в одиночку.
Если ты остаешься в «Барсе» на протяжении большей части карьеры, а затем переходишь в ПСЖ и в очень легкую лигу, действительно ли ты лучше того, кто стабильно выигрывал титулы в трех самых конкурентных лигах мира? Я не уверен.
У Роналду нет этого трофея
У Роналду нет этого трофея
Но, говорить, что у него были слабые партнёры, особенно в Реале, это полное неуважение. Игроки, которых они вместе с Роналду считают никчёмными взяли без этого тащера лч и два раза чемпионат Испании.
В Реале всегда рядом с ним были топовые игроки, да и в Манчестере тоже.
Но, говорить, что у него были слабые партнёры, особенно в Реале, это полное неуважение. Игроки, которых они вместе с Роналду считают никчёмными взяли без этого тащера лч и два раза чемпионат Испании.
В Реале всегда рядом с ним были топовые игроки, да и в Манчестере тоже.
Снимай штаны проверим. Ахахаха
Снимай штаны проверим. Ахахаха