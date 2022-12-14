Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Пирс Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси

вчера, 20:41

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказал свое мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

Когда смотришь на статистику Роналду и Месси, важно понимать, что Криштиану на два года старше. Месси 17 лет играл в «Барселоне», а Роналду выигрывал титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентные лиги мира. Он выбирался из зоны комфорта, хотя мог бы оставаться в «Реале» большую часть своей карьеры, но он сознательно принимал новые вызовы.

Месси, в свою очередь, играл все это время за «Барселону», а вокруг него были лучшие игроки мира. Роналду часто приходилось тащить команду практически в одиночку.

Если ты остаешься в «Барсе» на протяжении большей части карьеры, а затем переходишь в ПСЖ и в очень легкую лигу, действительно ли ты лучше того, кто стабильно выигрывал титулы в трех самых конкурентных лигах мира? Я не уверен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каррера: «Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира»
Сегодня, 13:14
Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»
Сегодня, 12:34
«Не грусти, братан. Ты вошёл в историю». Мбаппе поддержал Хакими
Сегодня, 11:48 Фото
Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»
Сегодня, 01:32
Тео Эрнандес: «Это невероятно — сыграть в двух финалах подряд»
Сегодня, 00:54
Главный тренер сборной Марокко: «Мы выложились по максимуму»
Сегодня, 00:53
Сортировать
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:11
Прекрати мешать водку с пивом, Пирс
протон
протон
сегодня в 00:39
Морган кажется уже троллит. Слишком уж толсто
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:38
Зато Месси выиграет великую Лигу 1 играя в скромном ПСЖ
У Роналду нет этого трофея
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:15
Ну это его мнение, имеет на это право.
Но, говорить, что у него были слабые партнёры, особенно в Реале, это полное неуважение. Игроки, которых они вместе с Роналду считают никчёмными взяли без этого тащера лч и два раза чемпионат Испании.
В Реале всегда рядом с ним были топовые игроки, да и в Манчестере тоже.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:07
Пирс Морган явно влюблён в Роналду.
Elliada
Elliada
вчера в 20:55
Балласт ушел из Реала и дальше 1/8 финала ЛЧ не проходил, а Реал без него выиграл ЛЧ. Месси ушел из Барселоны и каталонцы второй год не могут выйти из группы ЛЧ. Реал тащил балласта, а Месси Барселону.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 20:51
Кристина ему без платный интервью давал наверное
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:48
Не уверен?!
Снимай штаны проверим. Ахахаха
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:47
Безработный тащер?... Это как, Пирс?... Закуси.. А-ха-ха-ха...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 