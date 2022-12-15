Зиеш жертвует всю свою зарплату в сборной Марокко на благотворительность

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вчера, 09:52

Полузащитник «Челси» занимается благотворительностью.

Зиеш выступает за сборную Марокко в 2015 году, с того времени он жертвует всю свою заработную плату, которую получает в национальной команде, на благотворительность и персоналу сборной. За выход Марокко в полуфинал чемпионата мира полузащитник получил 262 000 фунтов стерлингов. Все эти деньги он передаст бедным людям на своей Родине.

Каждый раз, когда Зиеша вызывают в сборную Марокко, он нанимает частный самолёт, забирая своих партнёров по сборной по пути из Лондона в Африку. Кроме того, Хаким жертвует деньги любительским футбольным клубам и больницам в Марокко.