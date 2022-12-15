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Зиеш жертвует всю свою зарплату в сборной Марокко на благотворительность

вчера, 09:52

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш занимается благотворительностью.

Зиеш выступает за сборную Марокко в 2015 году, с того времени он жертвует всю свою заработную плату, которую получает в национальной команде, на благотворительность и персоналу сборной. За выход Марокко в полуфинал чемпионата мира полузащитник получил 262 000 фунтов стерлингов. Все эти деньги он передаст бедным людям на своей Родине.

Каждый раз, когда Зиеша вызывают в сборную Марокко, он нанимает частный самолёт, забирая своих партнёров по сборной по пути из Лондона в Африку. Кроме того, Хаким жертвует деньги любительским футбольным клубам и больницам в Марокко.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:39
Красавчик. Надеюсь послужит примером для других.
Иисус Христос всё видит и этому парню зачтутся добрые поступки
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:17
Им еще и в Сборной Страны платят зарплату!?!?!?!?!
По мимо полного обеспечения!?!?

Воистину лучшая работа в мире...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:48
Молодец! Сейчас такое мало увидишь, почему африканские игроки занимаются благотворительностью. Мане, Салах т оказывается Зиеш.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:18
Очень большое уважение вызывают люди, которые могут вот так, без лишнего пиара, делать добрые дела. И не обязательно быть футболистом, и сумма денег тоже не самое главное, важен сам поступок, идущий от души!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ дурман (раскрыть)
вчера в 11:03
Зато может получиться взять бронзу Чемпионата Мира, да и то что уже достигнуто является не чем-то малым.
дурман
дурман
вчера в 10:57
Жаль что не получилось пройти в финал. Человичище
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:03
Считаю что это высоко-морально и праведно с его стороны.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 09:57
МашаАллаh!
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