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Мбаппе пригласил 28 детей на матч с «Осером» и оплатил им проживание

сегодня, 00:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб ОсерОсерМатч завершен

28 детей из маленькой деревни Альторф в Эльзасе были приглашены Килианом Мбаппе на матч 15-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Осером» (5:0).

Они — воспитанники группы продлённого дня дополнительного центра образования Pomme de Pic.

Благодаря помощи всего персонала центра и команды аниматоров, у детей родилась идея отправить письмо и фотографию своему кумиру. Одна из преподавателей Паскалин сказала:

Мы объяснили ему, что у нас небольшой центр дополнительного образования в Эльзасе, что все дети являются его фанатами, у них есть его футболка, они всё время играют в футбол. В конце мы написали, что мечты созданы для того, чтобы сбываться, и мы рассчитываем на то, что он даст небольшой ответ.

Долгое время письмо оставалось без ответа, но однажды раздался звонок от секретаря Мбаппе. Паскалин добавила:

Я спросила её, шутка ли это, а затем она прочитала мне письмо, в котором объяснила мне, что игрок и его мама были тронуты, и что «он хотел пригласить нас». Мы не могли в это поверить.

Футболист оплатил проезд и проживание детей.

Директор центра Северин Ротеллини добавил:

Некоторые сильно плакали, это было очень трогательно.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 07:24
Так надо делать иногда. Мбаппе молодец.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:19, ред.
Что значит если?)..."но однажды раздался звонок от секретаря Мбаппе"...даже не знаю как это назвать...от секретаря самого☝️ Мбаппе, Карл!)...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 07:12
Достойный поступок! Дети никогда этого не забудут!
memphis
memphis ответ RAYMАN (раскрыть)
сегодня в 04:47
    578n7h5sawts
    578n7h5sawts
    сегодня в 04:47
    Хоть что-то хорошее эта пакость сделала
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 03:40
    Счастливые дети , и это уже хорошо 👍.
    monah-10
    monah-10
    сегодня в 03:32
    Ждите, скоро, большое интервью Рона, как его предали в МЮ.
    ApTeMDzyuba
    ApTeMDzyuba
    сегодня в 03:19
    Какая разница ради пиара или нет, 28 детей осчастливил, это главное!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 02:07
    Учитывая его заработки, это для него копейки.
    RAYMАN
    RAYMАN
    сегодня в 01:42
    Молодец.’ Достойный поступок,несмотря на то что он играет в одной команде с жадным аргентинцем, который барсу обокрал на 500 лямов, тем самым сделав банкротом и разбив сердца миллионам фанатам барселоны…
    Wolverhampton
    Wolverhampton ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Тоже сразу после прочитанного заголовка про пиар подумал!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:06
    Если это от души - достойный поступок , ну а если ради пиара......
    Гость
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