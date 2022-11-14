Мбаппе пригласил 28 детей на матч с «Осером» и оплатил им проживание

1668376740

сегодня, 00:59

28 детей из маленькой деревни Альторф в Эльзасе были приглашены на матч 15-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Осером» (5:0).

Они — воспитанники группы продлённого дня дополнительного центра образования Pomme de Pic.

Благодаря помощи всего персонала центра и команды аниматоров, у детей родилась идея отправить письмо и фотографию своему кумиру. Одна из преподавателей Паскалин сказала:

Мы объяснили ему, что у нас небольшой центр дополнительного образования в Эльзасе, что все дети являются его фанатами, у них есть его футболка, они всё время играют в футбол. В конце мы написали, что мечты созданы для того, чтобы сбываться, и мы рассчитываем на то, что он даст небольшой ответ.

Долгое время письмо оставалось без ответа, но однажды раздался звонок от секретаря Мбаппе. Паскалин добавила:

Я спросила её, шутка ли это, а затем она прочитала мне письмо, в котором объяснила мне, что игрок и его мама были тронуты, и что «он хотел пригласить нас». Мы не могли в это поверить.

Футболист оплатил проезд и проживание детей.

Директор центра Северин Ротеллини добавил: