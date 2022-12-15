Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «В РПЛ нет россиян, которые могут заиграть в Европе»

вчера, 12:15

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации в российском футболе.

Пока не создадут круглый стол Министерства спорта России с выдающимися футболистами, ветеранами, которые могут говорить и знают, что такое футбол, ничего не изменится. Нас, заслуженных футболистов, не пригласят, потому что мы говорим правду. В исполкоме люди не спорят, а со всем соглашаются.

Если ты хочешь достигать успеха, ты должен работать на перспективу: за два или три года ты не ничего не достигнешь, нужно работать вдолгую, иначе ничего не изменится. Наш футбол будет стоять на месте. В РПЛ ноль футболистов с российскими паспортами, которые смогут заиграть в Европе — ни одного нет таких из россиян. В России серый футбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Казанский назвал Льориса самым слабым звеном сборной Франции
Сегодня, 00:51
Алип: «Я рад, что остался в большой зенитовской семье»
Вчера, 21:39
В «Зените» высказались о возможном возвращении Дзюбы в чемпионат России
Вчера, 19:59
Рахимов — о Роналду на ЧМ-2022: «Я бы не стал говорить, что это провал»
Вчера, 18:49
Булыкин: «Скоро Мбаппе может обойти Месси и Роналду по величию»
Вчера, 17:54
Булыкин назвал главную интригу финала ЧМ-2022
Вчера, 17:45
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:14
Зато наши столы самые круглые!
lotsman
lotsman
вчера в 16:12
От вашего круглого стола толку, как от козла молока.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:23
"Великие футболисты России" это вам приговор.
shlomo
shlomo
вчера в 12:49
Ну на данный момент это не критично и пока такая ситуация нужно развивать НАШ футбол...
Tostao
Tostao
вчера в 12:37
Все верно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:36
Уберите гегемонию Зенита. Иначе без критики и лакмусовой бумаги участия в еврокубках, разрушение будет фатальным для всего РПЛ. Это только айсберг. Остальное ниже.
Futurista
Futurista
вчера в 12:33
В принципе нет и европы в которой наши могут заиграть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:27
Есть такие,но мы про них ещё не знаеи!
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:25
Камень в академии страны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 