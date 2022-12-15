Кавазашвили: «В РПЛ нет россиян, которые могут заиграть в Европе»

Бывший вратарь «Спартака» поделился мнением о ситуации в российском футболе.

Пока не создадут круглый стол Министерства спорта России с выдающимися футболистами, ветеранами, которые могут говорить и знают, что такое футбол, ничего не изменится. Нас, заслуженных футболистов, не пригласят, потому что мы говорим правду. В исполкоме люди не спорят, а со всем соглашаются.