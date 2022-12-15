Актёр Васант Балан: «ЧМ-2022 показал, что Мбаппе не остановить»

Актер Васант Балан прокомментировал игру нападающего сборной Франции на ЧМ -2022.

Как бы его ни держали — Англия, Дания хорошо оборонялась, но он забил два. Сколько ни держали, по ногам не били, но он причастен к обоим голам в матче с Марокко. Этот турнир показывает, что его не остановить.