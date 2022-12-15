Актёр Васант Балан: «ЧМ-2022 показал, что Мбаппе не остановить»

Актер Васант Балан прокомментировал игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2022.
Как бы его ни держали — Англия, Дания хорошо оборонялась, но он забил два. Сколько ни держали, по ногам не били, но он причастен к обоим голам в матче с Марокко. Этот турнир показывает, что его не остановить.
В ПСЖ будет очень токсично, если Мбаппе проиграет финал. Месси с высоты полета и опыта скажет: «Ты молодец».
Сегодня футболка добралась до Бреста.
Большое спасибо!
Сегодня футболка добралась до Бреста.
Большое спасибо!