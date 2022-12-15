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Бензема не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ

вчера, 17:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Нападающий сборной франции и «Реала» Карим Бензема не просил клуб отпустить его на финал чемпионата мира в Катаре.

Некоторые испанские СМИ сообщали, что мадридский клуб готов отпустить нападающего на финал, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины, если игрок попросит об этом.

Однако по данным источника, Бензема не просил тренера «Реала» Карло Анчелотти разрешить ему поехать в Катар. В связи с этим никаких решений по этому вопросу принято не было.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта мундиаля и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке своей сборной.

Карим вернулся к тренировкам в субботу, спустя три недели после получения травмы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:54
На мой взгляд, раз уехал, то уехал, возвращаться не надо. Надо было быть с командой и переживать все вместе с ней. Какая-то мутная история с ним и сборной.
Elliada
Elliada
вчера в 17:55
Значит, Бензема сам не хочет. Ждет, чтобы другие выиграли для него ЧМ. Игроки будут недовольны. Они столько трудились, но их медалька будет такой же, как у отдыхавшего Бенземы. Это вина Дешама, который не стал исключать Карима из заявки.
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