Бензема не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ

Нападающий сборной франции и «Реала» Карим Бензема не просил клуб отпустить его на финал чемпионата мира в Катаре.
Некоторые испанские СМИ сообщали, что мадридский клуб готов отпустить нападающего на финал, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины, если игрок попросит об этом.
Однако по данным источника, Бензема не просил тренера «Реала» Карло Анчелотти разрешить ему поехать в Катар. В связи с этим никаких решений по этому вопросу принято не было.
Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта мундиаля и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке своей сборной.
Карим вернулся к тренировкам в субботу, спустя три недели после получения травмы.