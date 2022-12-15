Бензема не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ

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вчера, 17:40

Нападающий сборной франции и «Реала» не просил клуб отпустить его на финал чемпионата мира в Катаре.

Некоторые испанские СМИ сообщали, что мадридский клуб готов отпустить нападающего на финал, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины, если игрок попросит об этом.

Однако по данным источника, Бензема не просил тренера «Реала» разрешить ему поехать в Катар. В связи с этим никаких решений по этому вопросу принято не было.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта мундиаля и не смог выступить на турнире. не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке своей сборной.

Карим вернулся к тренировкам в субботу, спустя три недели после получения травмы.