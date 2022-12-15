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Гризманн: «Сборная Аргентины это не только Месси»

вчера, 18:05
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о Лионеле Месси перед их встречей в финале чемпионата мира в Катаре:

Любая команда, в которой есть Месси, находится в особом положении. Мы видели практически все матчи Аргентины на этом чемпионате мира. Мы знаем, как они играют. С такой командой будет сложно, они сейчас в топ-форме.

Конечно, там есть не только Лео. Вокруг него – сильная команда, так что мы знаем, что нас ждет сложная игра. И мы знаем, что у них будет огромная поддержка со стороны болельщиков.

Мы вернемся к работе, поговорим об этом, посмотрим, на чем стоит сосредоточиться, как мы можем им навредить, как стоит обороняться. Мы будем хорошо подготовлены.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 18:41
Финал - это матч достойных!!!
ДСА
ДСА
вчера в 18:18
Аргентина - это только Месси, если он не в форме - шансов нет.
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