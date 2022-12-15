Гризманн: «Сборная Аргентины это не только Месси»

Нападающий сборной Франции высказался о перед их встречей в финале чемпионата мира в Катаре:

Любая команда, в которой есть Месси, находится в особом положении. Мы видели практически все матчи Аргентины на этом чемпионате мира. Мы знаем, как они играют. С такой командой будет сложно, они сейчас в топ-форме.

Конечно, там есть не только Лео. Вокруг него – сильная команда, так что мы знаем, что нас ждет сложная игра. И мы знаем, что у них будет огромная поддержка со стороны болельщиков.

Мы вернемся к работе, поговорим об этом, посмотрим, на чем стоит сосредоточиться, как мы можем им навредить, как стоит обороняться. Мы будем хорошо подготовлены.