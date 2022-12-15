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Перес сказал Роналду, что база «Реала» – его дом

вчера, 17:53

Нападающий Криштиану Роналду тренируется на базе «Реала» с разрешения президента мадридского клуба Флорентино Переса.

После вылета Португалии с чемпионата мира, футболист решил провести несколько дней в Мадриде и индивидуально потренироваться на базе Вальдебебас. Как пишет источник, Роналду напрямую связался с Пересом, чтобы попросить разрешения на использование инфраструктуры «Реала».

Президент «Реала» сказал Роналду, что Вальдебебас – его дом. Также Перес сообщил футболисту, что он может тренироваться на базе «Реала» так долго, как пожелает, и пользоваться всем необходимым оборудованием.

Вчера Роналду тренировался на одном из полей базы «Реала» в компании старшего сына – 12-летнего Криштиану-младшего.

Пока неизвестно, сколько дней Роналду проведет в Мадриде. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:06
Надеюсь Рон найдёт себе команду в Европе, не очень хочется его отъезда в Азию. Уверен, он ещё может попылить!
протон
протон
вчера в 20:06
Правильный поступок. Респект Пересу.
Elliada
Elliada
вчера в 18:00
Перес проявил великодушие. Но зачем всё это? Тренироваться балласт мог бы дома. Наверняка, у него есть тренажерный зал и большой двор, где можно бегать и пинать мяч. И специалистов домой позвать. Чего этим балласт добивается? Что люди в соцсетях с радостью на это отреагируют и Перес предложит ему контракт?
Гость
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