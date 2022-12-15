Перес сказал Роналду, что база «Реала» – его дом

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вчера, 17:53

Нападающий тренируется на базе «Реала» с разрешения президента мадридского клуба .

После вылета Португалии с чемпионата мира, футболист решил провести несколько дней в Мадриде и индивидуально потренироваться на базе Вальдебебас. Как пишет источник, Роналду напрямую связался с Пересом, чтобы попросить разрешения на использование инфраструктуры «Реала».

Президент «Реала» сказал Роналду, что Вальдебебас – его дом. Также Перес сообщил футболисту, что он может тренироваться на базе «Реала» так долго, как пожелает, и пользоваться всем необходимым оборудованием.

Вчера Роналду тренировался на одном из полей базы «Реала» в компании старшего сына – 12-летнего Криштиану-младшего.

Пока неизвестно, сколько дней Роналду проведет в Мадриде. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.