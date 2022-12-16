Крамарич – о сборной Марокко: «Они отдадут свои жизни, чтобы выиграть»

Нападающий сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ -2022 против Марокко.

На ждет исторический матч. Сборная Марокко? Я не удивлен их результатами, мы уже могли удостовериться, что это действительно хорошая команда. Они играют очень жестко, у них хорошо организована игра в обороне. Думаю, они отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль. Я ожидаю матча с большим количеством борьбы. Никто не имеет права на ошибку, ведь в таком матче это может очень дорого обойтись.