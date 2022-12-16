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Крамарич – о сборной Марокко: «Они отдадут свои жизни, чтобы выиграть»

сегодня, 00:00
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2022 против Марокко.

На ждет исторический матч. Сборная Марокко? Я не удивлен их результатами, мы уже могли удостовериться, что это действительно хорошая команда. Они играют очень жестко, у них хорошо организована игра в обороне. Думаю, они отдадут свои жизни, чтобы выиграть медаль. Я ожидаю матча с большим количеством борьбы. Никто не имеет права на ошибку, ведь в таком матче это может очень дорого обойтись.

Напомним, что игра между Хорватией и Марокко начнется 17 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
Насчёт жизней не знаю, но такой жажды борьбы как у марокканцев я давно не видел, так что выложатся полностью даже не сомневайтесь!
Гость
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