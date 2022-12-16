Борис Игнатьев считает сборную Марокко фаворитом в матче с Хорватией

Экс-главный тренер сборной России сделал свой прогноз на матч за третье место на чемпионате мира в Катаре, в котором сыграют сборные Хорватии и Марокко.

Я больше рассчитываю на марокканцев, потому что хорваты уже все видели. Сборная Марокко только сталкивается с новыми реалиями, для них третье место будет превыше всего. Возможно, это их последний шанс в жизни завоевать медали на таком турнире. Они будут более мотивированны на этот матч.

Мастерства побольше у хорватов, но этот мундиаль показывает, что не всегда побеждает тот, кто более опытен. У кого больше желания и понимания, что все должно подкрепляться конкретными спортивными составляющими. К игре подход упростили, стало больше понимания, что результат важнее. Так что считаю, что у Марокко больше шансов на победу в матче за третье место.