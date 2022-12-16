Кавазашвили: «Те, кто против матча за 3 место, недостойны смотреть футбол»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче за третье место на чемпионате мира в Катаре, в котором сыграют Хорватия и Марокко.
Встреча пройдёт завтра, 17 декабря.
Те, кто считает, что матч за третье место не нужен на чемпионате мира, о чём они думают? Они жалеют деньги болельщиков, которые билеты покупают, или ФИФА, их накопительный счёт? Жалко, что ли, тем людям, кто считает, что этот матч не нужно проводить! Это всемирный форум, почему в борьбе за бронзу не показать команды, которые дошли до этого матча через пот, боль, огромное мастерство — я этого понять не могу. И никогда не пойму таких людей, которые это пропагандируют. Эти люди недостойны смотреть футбол.