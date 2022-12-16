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Кавазашвили: «Те, кто против матча за 3 место, недостойны смотреть футбол»

вчера, 16:29
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко18:00 Не начался

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче за третье место на чемпионате мира в Катаре, в котором сыграют Хорватия и Марокко.

Встреча пройдёт завтра, 17 декабря.

Те, кто считает, что матч за третье место не нужен на чемпионате мира, о чём они думают? Они жалеют деньги болельщиков, которые билеты покупают, или ФИФА, их накопительный счёт? Жалко, что ли, тем людям, кто считает, что этот матч не нужно проводить! Это всемирный форум, почему в борьбе за бронзу не показать команды, которые дошли до этого матча через пот, боль, огромное мастерство — я этого понять не могу. И никогда не пойму таких людей, которые это пропагандируют. Эти люди недостойны смотреть футбол.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:13
В каждом виде спорта прописаны правила и в игровых тоже, а чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. И игра за третье место является малым финалом, болельщики которых мечтали видеть эти команды в финале. Удачи
112910415
112910415
вчера в 17:08
избыточная категоричность вредна почти всегда
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:56
Мнения людей на счёт проведение матча за 3 место разделились (каждый имеет право на свою точку зрения). Но разбрасываться такими громкими словами "недостойны смотреть футбол" это слишком. Тем более от ветерана футбола , который сам во многих своих высказываниях требует уважение к себе.
Futurista
Futurista
вчера в 16:51
В целях продолжения банкета необходимы матчи за 4 и 5 места...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:47
Камень в шалимовский огород).
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:45
Матч за 3-е место нужен. Традиции не нужно нарушать.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 16:38
Футбол на чемпионате мира любой хорош.
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