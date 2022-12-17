Гендиректор Суперлиги: «Проект не мёртв, а жив. Клубы хотят изменений»

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхард высказался о текущем состоянии проекта.
Суперлига не мертва, она жива. Её миссия состоит в том, чтобы радикально улучшить европейские футбольные соревнования. Это очень нужная миссия. У клубов есть амбиции расти в более инновационной среде, добиваться экономической стабильности и возвращать интерес со стороны болельщиков.
Мы общались с более чем 30 клубами из разных стран, они знают, что изменения необходимы. Они подтверждают, что так продолжаться больше не может. Клубы хотят быть хозяевами своей судьбы. Нужно понимать, что такое УЕФА. Это частная ассоциация, официально не признанная, она имеет право на саморегулирование, и в её уставе есть статьи, ограничивающие свободу клубов.
Он также рассказал о падении интереса к просмотру футбольных матчей со стороны молодёжи:
18-летний подросток сейчас проводит по 300 часов в компьютерной игре FIFA 23, а на просмотр реальных матчей тратит всего 10. Матч Лиги чемпионов собирает в 10 раз больше зрителей, чем не особо важная игра. Мы не удовлетворены этим. Нужно дать молодым людям то, что они просят.
"Мы хотим больше зарабатывать, мы элита, а на остальной футбольный мир нам наплевать".
Суперлига это не решение проблемы, наоборот проблем станет больше.
Это будет закрытый клуб богачей, где доходы возрастут у богатых клубов, а что другие? Не удивлюсь, что многие клубы просто пропадут навсегда.
С таким подходом мы больше не увидим побед скромных клубов над грандами мирового футбола. Помните, что творилось когда скромный клуб, даже по меркам второго эшелона чемпионов в Европе Шериф из Молдавии сначала пробился в ЛЧ, а там в Мадриде нокаутировал сам Реал со счётом 2:1!!!
А сейчас некто Бернд Райхард нам рассказывает о популизации футбола и говорит, что такого больше никогда не должно повториться.
Это вообще нормально?
Ну, а по поводу того, что он хочет запретить молодёжи играть в фифу, так это вообще бред, может он вообще у них телефоны отберёт и вообще запретит весь прогресс, лишь бы на его суперлигу ходили.
Я открою наверное секрет, но большинство тех кто играет в фифу не знает даже футбольных правил, а на реальный футбол им вообще фиолетово.
"Нужно дать молодым людям то, что они просят".
А его об этом просят молодые люди? Он же только, что сам сказал, что молодые люди предпочитают играть в фифу, а не смотреть футбол.
Да и клубы, кроме трёх разумеется, против суперлиги.
А иначе почему она не играет турнир свой?
Одним словом Бернд Райхард это полное фиаско, лучше бы молчал.
"Мы хотим больше зарабатывать, мы элита, а на остальной футбольный мир нам наплевать".
Суперлига это не решение проблемы, наоборот проблем станет больше.
Это будет закрытый клуб богачей, где доходы возрастут у богатых клубов, а что другие? Не удивлюсь, что многие клубы просто пропадут навсегда.
С таким подходом мы больше не увидим побед скромных клубов над грандами мирового футбола. Помните, что творилось когда скромный клуб, даже по меркам второго эшелона чемпионов в Европе Шериф из Молдавии сначала пробился в ЛЧ, а там в Мадриде нокаутировал сам Реал со счётом 2:1!!!
А сейчас некто Бернд Райхард нам рассказывает о популизации футбола и говорит, что такого больше никогда не должно повториться.
Это вообще нормально?
Ну, а по поводу того, что он хочет запретить молодёжи играть в фифу, так это вообще бред, может он вообще у них телефоны отберёт и вообще запретит весь прогресс, лишь бы на его суперлигу ходили.
Я открою наверное секрет, но большинство тех кто играет в фифу не знает даже футбольных правил, а на реальный футбол им вообще фиолетово.
"Нужно дать молодым людям то, что они просят".
А его об этом просят молодые люди? Он же только, что сам сказал, что молодые люди предпочитают играть в фифу, а не смотреть футбол.
Да и клубы, кроме трёх разумеется, против суперлиги.
А иначе почему она не играет турнир свой?
Одним словом Бернд Райхард это полное фиаско, лучше бы молчал.