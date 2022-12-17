Гендиректор Суперлиги: «Проект не мёртв, а жив. Клубы хотят изменений»

Генеральный директор Суперлиги высказался о текущем состоянии проекта.

Суперлига не мертва, она жива. Её миссия состоит в том, чтобы радикально улучшить европейские футбольные соревнования. Это очень нужная миссия. У клубов есть амбиции расти в более инновационной среде, добиваться экономической стабильности и возвращать интерес со стороны болельщиков.