Шевченко поддержал Кейна после незабитого пенальти на ЧМ

Бывший форвард «Милана» и «Челси» считает, что станет сильнее после незабитого пенальти в матче с Францией:

Для меня Кейн – один из сильнейших нападающих в истории Англии. Он станет сильнее. На нем лежит большая ответственность. Думаю, прежде всего, он провел отличный чемпионат мира.

Кейн вышел на поле как лидер, забил первый пенальти, взял на себя ответственность. Да, он не забил второй, но это часть игры. Он многое взял на себя.

Невероятный игрок, учитывая все его показатели и матчи. Я собираюсь оказать ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации и знаю, что это значит.