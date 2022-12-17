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Шевченко поддержал Кейна после незабитого пенальти на ЧМ

сегодня, 11:45
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко считает, что Харри Кейн станет сильнее после незабитого пенальти в матче с Францией:

Для меня Кейн – один из сильнейших нападающих в истории Англии. Он станет сильнее. На нем лежит большая ответственность. Думаю, прежде всего, он провел отличный чемпионат мира.

Кейн вышел на поле как лидер, забил первый пенальти, взял на себя ответственность. Да, он не забил второй, но это часть игры. Он многое взял на себя.

Невероятный игрок, учитывая все его показатели и матчи. Я собираюсь оказать ему всю свою поддержку, потому что я был в такой ситуации и знаю, что это значит.

Капитан сборной Англии бил два пенальти в основное время матча 1/4 финала чемпионата мира с Францией: первый он забил, а второй – нет.

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witynchik
witynchik
сегодня в 13:53
Увы, таков путь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:48
Без промахов не бывает футбола...
Гость
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