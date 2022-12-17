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Галлас: «Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду»

сегодня, 11:32
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас считает, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может повторить достижения Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

Я думаю, что Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет быть лучшим, и это будет у него на уме.

Месси и Роналду подают ему хорошие примеры, поэтому он захочет побить все их рекорды. Когда у тебя такой менталитет, приходится усердно работать долгое время.

С его способностями он может очень долго оставаться на высоком уровне и, безусловно, может приблизиться к двум легендам – Месси и Роналду.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:07, ред.
Финальный матч чемпионата должен быть заменен серией пенальти между этими тремя великими игроками!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:54
Это уровень покупать трофеи?Трофеи нужно завоёвывать ,а в футболе -всей командой ,а не одним обособленным игроком и делать из него идола ,это не то время.
j9evpnmfk95q
j9evpnmfk95q
сегодня в 11:48
У него нет таких высот но он очень важный игрок для команды
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43
Время покажет что и как он сможет достичь.
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