Галлас: «Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду»

Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» считает, что нападающий сборной Франции может повторить достижения и :

Я думаю, что Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет быть лучшим, и это будет у него на уме.

Месси и Роналду подают ему хорошие примеры, поэтому он захочет побить все их рекорды. Когда у тебя такой менталитет, приходится усердно работать долгое время.

С его способностями он может очень долго оставаться на высоком уровне и, безусловно, может приблизиться к двум легендам – Месси и Роналду.