Колосков: «Мне хотелось бы, чтобы Месси уехал с золотой медалью»

Почетный президент РФС поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2022 между Аргентиной и Францией.

Мне хотелось бы, чтобы Месси уехал с золотой медалью. Это не значит, что я против французов, но очень хочется, чтобы Месси наконец получил золотую медаль, подтвердив тем самым свою гениальность.

В таких матчах фаворитов не может быть, тем более обе команды находятся в хорошем состоянии и форме, команды, которые имеют в своих составах футболистов высочайшего уровня. Конечно, закрытости не будет, футбол будет открытым, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, настоящий, искренний футбол. Может быть, решат какие-то эпизоды, как забили марокканцы в матче с хорватами, когда защитник, выбивая мяч, скинул один на один игроку Марокко. Такие ошибки будут наказуемы.