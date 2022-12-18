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Колосков: «Мне хотелось бы, чтобы Месси уехал с золотой медалью»

сегодня, 12:56
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2022 между Аргентиной и Францией.

Мне хотелось бы, чтобы Месси уехал с золотой медалью. Это не значит, что я против французов, но очень хочется, чтобы Месси наконец получил золотую медаль, подтвердив тем самым свою гениальность.

В таких матчах фаворитов не может быть, тем более обе команды находятся в хорошем состоянии и форме, команды, которые имеют в своих составах футболистов высочайшего уровня. Конечно, закрытости не будет, футбол будет открытым, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, настоящий, искренний футбол. Может быть, решат какие-то эпизоды, как забили марокканцы в матче с хорватами, когда защитник, выбивая мяч, скинул один на один игроку Марокко. Такие ошибки будут наказуемы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 13:40
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амурец
амурец
сегодня в 13:20
Ну только если судьи помогут
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:17
Вы знаете какая армия с вами за одно
nubom
nubom
сегодня в 13:04
колоскову должно быть хотеться, чтобы Карпин уехал с золотой медалью.
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