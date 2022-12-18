Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Мостовой: «Много игроков, у которых есть кубок мира, но их никто не знает»

сегодня, 11:45
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кого будет поддерживать в финале чемпионата мира:

Я всегда был за Месси. Не то чтобы за Аргентину, но за Месси. Хотя за Аргентину тоже часто болел, потому что со мной много аргентинцев всегда играло — они были пропитаны духом величайшего Диего Марадоны. Когда говорят, что Месси чего-то не хватает, я отвечаю: «Как ему не хватает? У него семь „Золотых мячей“. Семь!». Не думаю, что такое когда-либо повторится. К тому же он выиграл всё, что только есть в футболе: побил всевозможные рекорды, которые только есть.

Да, у него нет Кубка мира. Но я знаю много футболистов, у которых он есть, но их никто не знает. Да и по фамилии никто не вспомнит. Награду ведь получают даже те, кто на поле не выходит.

Думаю, основная задача Франции в финале будет следующая — как сдержать Месси. Даже в 35 лет он один из лучших на чемпионате — решает исходы игр. От него в финале многое будет зависеть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бояринцев объяснил, почему Франция сможет выиграть ЧМ-22
Сегодня, 14:19
Гаджиев: «Марокканцы сами виноваты в своём поражении от хорватов»
Сегодня, 14:12
Сёмин рассказал, кого считает фаворитом в финале ЧМ
Сегодня, 13:59
Тихонов: «Месси на финал и без ноги выйдет играть»
Сегодня, 13:51
Шишкин: «Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира»
Сегодня, 13:42
Кавазашвили: «В финале ЧМ буду болеть за обе команды»
Сегодня, 13:29
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 13:35
Там не менее он итальянец, хотя и аргентинского происхождения...
амурец
амурец
сегодня в 13:22
Ну Моатовой облизатель Месси
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:50
Единственным Мауро, ставшим чемпионом мира в составе сборной Италии, является аргентинец Каморанези)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:34
Они все воины.Месси не играет за сб России,чтобы быть таким
drug01
drug01
сегодня в 11:57
Открыл Америку, Месси главный игрок в команде, будет ли один в поле воин...
Посмотрим
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 11:56, ред.
Ну, ему не хватало большую часть карьеры того что если у команды не идёт Месси просто растворяется на поле, так было, например, в разгромном поражении от Баварии, а лидер наоборот должен тащить в первую очередь когда у команды не идет игра, 7 зм, а по факту заслужены 5, 2 ему просто отдали по умолчанию

Насчёт кубка, много зависит от сборной, даже если Холланд будет 100+ мячей за сезон забивать, то ему, например, врядли светит кубок мира.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:53, ред.
Так и есть...сидит какой нибудь итальянец Мауро перед телеком с пивом и думает "У меня есть Кубок Мира, а у Месси нет...ахахах...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 