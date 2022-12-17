Канчельскис: «Может, у Кокорина конфликт с тренером „Ариса“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о том, почему нападающий не выходит на поле в составе «Ариса» в последних матчах.

Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него травма или какие-то другие причины есть. Я же не близкий друг Александра, это нужно узнавать у него или у тренера. Он говорил, что вернется в «Фиорентину», и дай бог, что это произойдет, я всегда желаю только удачи. Самое главное, чтобы он вернулся и доказал себе и всем, что еще нужен.

Мы не знаем, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него конфликт с тренером, с футболистами или проблемы в семье. Мы должны пожелать Александру, чтобы он вернулся в Италию. Потому что чем больше наших игроков будет играть заграницей, тем лучше для нашей сборной и в целом для имиджа страны. Давайте подождем, посмотрим и потом уже будем делать какие-то выводы.