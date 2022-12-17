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Канчельскис: «Может, у Кокорина конфликт с тренером „Ариса“»

вчера, 17:38

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, почему нападающий Александр Кокорин не выходит на поле в составе «Ариса» в последних матчах.

Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него травма или какие-то другие причины есть. Я же не близкий друг Александра, это нужно узнавать у него или у тренера. Он говорил, что вернется в «Фиорентину», и дай бог, что это произойдет, я всегда желаю только удачи. Самое главное, чтобы он вернулся и доказал себе и всем, что еще нужен.

Мы не знаем, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него конфликт с тренером, с футболистами или проблемы в семье. Мы должны пожелать Александру, чтобы он вернулся в Италию. Потому что чем больше наших игроков будет играть заграницей, тем лучше для нашей сборной и в целом для имиджа страны. Давайте подождем, посмотрим и потом уже будем делать какие-то выводы.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:27
"...Потому что чем больше наших игроков будет играть заграницей, тем лучше для нашей сборной..."
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После Евро 08 немало наших игроков уехало в Англию, но как выяснилось уехали пожить в Европе, а не в футбол играть. В итоге мы пролетели мимо чемпионата мира 2010 года. Так что количество наших футболистов в европейских клубах не даёт нам ни какой гарантии качества.
Boricku
Boricku
вчера в 19:44
Кокоринча талантище, забивака, а вокруг завистники и интриганы !
4vzp48ezyvws
4vzp48ezyvws
вчера в 18:16
Видно время пришло...
311
311
вчера в 18:10
Никакого конфликта, просто лося пробил табуреткой разок
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:08
У Кокорина скорее всего конфликт со своей головой .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:08
На фоне ЧМ такие новости, наверно, как геморрой.
ja25e6yrqgv5
ja25e6yrqgv5
вчера в 18:07
Может у Кокорина конфликт с футболом?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:02
Ну все... опять бедного Кокошу обидели....
AlVi77
AlVi77
вчера в 18:00
Да все, заканчивать пора. Бесплатно можно к нам в фнл на сезон 23/24, ща агент выведет свои активы и будем вдевятером на поле выходить с 2 вратарями в старте
протон
протон
вчера в 17:48
У Месси, Мбаппе и Неймара увеличились шансы на ЗМ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Так ведь вроде на лучших ролях ходил...
Гость
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