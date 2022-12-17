Канчельскис: «Может, у Кокорина конфликт с тренером „Ариса“»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, почему нападающий Александр Кокорин не выходит на поле в составе «Ариса» в последних матчах.
Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него травма или какие-то другие причины есть. Я же не близкий друг Александра, это нужно узнавать у него или у тренера. Он говорил, что вернется в «Фиорентину», и дай бог, что это произойдет, я всегда желаю только удачи. Самое главное, чтобы он вернулся и доказал себе и всем, что еще нужен.
Мы не знаем, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него конфликт с тренером, с футболистами или проблемы в семье. Мы должны пожелать Александру, чтобы он вернулся в Италию. Потому что чем больше наших игроков будет играть заграницей, тем лучше для нашей сборной и в целом для имиджа страны. Давайте подождем, посмотрим и потом уже будем делать какие-то выводы.
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После Евро 08 немало наших игроков уехало в Англию, но как выяснилось уехали пожить в Европе, а не в футбол играть. В итоге мы пролетели мимо чемпионата мира 2010 года. Так что количество наших футболистов в европейских клубах не даёт нам ни какой гарантии качества.
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После Евро 08 немало наших игроков уехало в Англию, но как выяснилось уехали пожить в Европе, а не в футбол играть. В итоге мы пролетели мимо чемпионата мира 2010 года. Так что количество наших футболистов в европейских клубах не даёт нам ни какой гарантии качества.