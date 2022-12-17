Газзаев: «Месси абсолютно ничем не уступает Марадоне»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о предстоящем матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

В финале буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола — Месси. Этот матч станет его последним матчем за сборную. Закончить в финале чемпионата мира — это символично. Кубок мира — единственный титул, которого не хватает в карьере лучшего игрока мирового футбола. Хочется, чтобы он его выиграл. Многие будут болеть за Аргентину именно из-за Месси. Он больше чем кто-либо заслужил эту победу. Символично, что у него будет противостояние именно с Мбаппе — восходящей звездой футбола.

Я бы не стал сравнивать Месси с Марадоной. В каких-то моментах сильнее один, в каких-то — другой. Месси абсолютно ничем не уступает Марадоне, а в плане титулов даже выше Диего. Месси стабилен уже на протяжении 17-18 лет. Он всегда играет хорошо. Месси встал на уровень Пеле. Он — настоящий пример и в спорте, и в жизни.