Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Газзаев: «Месси абсолютно ничем не уступает Марадоне»

вчера, 19:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

В финале буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола — Месси. Этот матч станет его последним матчем за сборную. Закончить в финале чемпионата мира — это символично. Кубок мира — единственный титул, которого не хватает в карьере лучшего игрока мирового футбола. Хочется, чтобы он его выиграл. Многие будут болеть за Аргентину именно из-за Месси. Он больше чем кто-либо заслужил эту победу. Символично, что у него будет противостояние именно с Мбаппе — восходящей звездой футбола.

Я бы не стал сравнивать Месси с Марадоной. В каких-то моментах сильнее один, в каких-то — другой. Месси абсолютно ничем не уступает Марадоне, а в плане титулов даже выше Диего. Месси стабилен уже на протяжении 17-18 лет. Он всегда играет хорошо. Месси встал на уровень Пеле. Он — настоящий пример и в спорте, и в жизни.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канчельскис: «Может, у Кокорина конфликт с тренером „Ариса“»
Вчера, 17:38
Скопинцев: «Тренер Португалии должен был угодить Роналду, а не сборной»
Вчера, 17:26
Кучаев назвал сборную, которая разочаровала его на чемпионате мира
Вчера, 17:10
Канчельскис: «У французов больше шансов на победу»
Вчера, 16:45
Кобелев о ЧМ: «В футболе сейчас стагнация»
Вчера, 16:30
Парфёнов: «Я не поклонник таланта Месси»
Вчера, 16:20
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 22:16
Может быть по мастерству они и равны.Но в чём я полностью уверен,что и тот и другой по человеческим качествам на поле они 62О!!!Один гол забил рукой,а другой крайне неуважительно отнёсся к проигравшей команде.Помнится на ЧМ в Чили Численко забил гол через дырку в сетке ворот, Так вот Нетто указал на эту дыру арбитру и гол отменили.Уверен,что ни тот,ни другой этого бы не сделали.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:22
Разные эпохи, разные скорости, мир другой, но каждый в свое время легенда, гений.
Predator94
Predator94
вчера в 21:12, ред.
Марадона два чм выигрывал, а второй раз с слабой сборной Аргентиной в 1986
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:36
Георгивич видно напился, не ожидал от него такого бреда.
Любoмир
Любoмир
вчера в 20:21
Когда выиграет ЧМ то после Пеле будет вторым в мире!
monah-10
monah-10
вчера в 20:13
Вообще-то не последним, как минимум на Копа Америка сыграет, и на золотом КОНКАКАФ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Примерно одного уровня звёзды...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 