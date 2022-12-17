Скопинцев: «Тренер Португалии должен был угодить Роналду, а не сборной»

Защитник «Динамо» оценил выступление нападающего сборной Португалии на чемпионате мира.

Он долго раскачивался, не мог проявить и половину из того, что он умеет. Считаю, что Сантуш был больше неправ, надо такому мастеру давать совершить последний танец в своей карьере. Это тот исключительный момент, где надо было поступить в угоду не команде, а в угоду Роналду. Он сделал в десять раз больше, чем все футболисты сборной Португалии с 2004 года, он лучший, поэтому он должен был играть. Даже выступление со Швейцарией не убедило меня, что он должен был отсутствовать.