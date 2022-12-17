Скопинцев: «Тренер Португалии должен был угодить Роналду, а не сборной»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.
Он долго раскачивался, не мог проявить и половину из того, что он умеет. Считаю, что Сантуш был больше неправ, надо такому мастеру давать совершить последний танец в своей карьере. Это тот исключительный момент, где надо было поступить в угоду не команде, а в угоду Роналду. Он сделал в десять раз больше, чем все футболисты сборной Португалии с 2004 года, он лучший, поэтому он должен был играть. Даже выступление со Швейцарией не убедило меня, что он должен был отсутствовать.
В МЮ он за сезон мог выдать пару матчей, но перед этим брал самовольно выходные и пропускал несколько туров, а после опять уходил в тень на долго.
Роналду не проходил предсезонную подготовку с МЮ, так как посчитал себя "богом", потом естественно из-за результатов был посажен на скамейку. На чемпионат приехал в разобранном состоянии и было видно как он тянет команду в низ.
Это было видно всем и тренеру, который усадил его на лавку и болельщикам, которые больше чем 70% не хотели видеть Роналду в старте на ЧМ.
А Скопинуев хочет, что бы тренер забил на сборную, забил на болельщиков, забил на всю страну и дал бы в волю поиграть нарциссу.
После таких слов хочу, что бы Скопинуев никогда не попал в сборную России и тем более не стал бы тренером. А собственно с такими мыслями тренером точно не станет!!!
В МЮ он за сезон мог выдать пару матчей, но перед этим брал самовольно выходные и пропускал несколько туров, а после опять уходил в тень на долго.
Роналду не проходил предсезонную подготовку с МЮ, так как посчитал себя "богом", потом естественно из-за результатов был посажен на скамейку. На чемпионат приехал в разобранном состоянии и было видно как он тянет команду в низ.
Это было видно всем и тренеру, который усадил его на лавку и болельщикам, которые больше чем 70% не хотели видеть Роналду в старте на ЧМ.
А Скопинуев хочет, что бы тренер забил на сборную, забил на болельщиков, забил на всю страну и дал бы в волю поиграть нарциссу.
После таких слов хочу, что бы Скопинуев никогда не попал в сборную России и тем более не стал бы тренером. А собственно с такими мыслями тренером точно не станет!!!