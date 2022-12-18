Энцо Фернандес — лучший молодой игрок чемпионата мира

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.
21-летний Фернандес провёл на ЧМ 7 матчей, записав на свой счёт гол и результативную передачу.
Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.
21-летний Фернандес провёл на ЧМ 7 матчей, записав на свой счёт гол и результативную передачу.
летом его можно было купить за 70 млн. теперь Бенфика дешевле 120 не отдаст. в МЮ все 150
Бенфика опять поднимет миллионы
Был ещё вариант с Альваресом, но Энцо более подходящий вариант. С победой, Аргентина!
летом его можно было купить за 70 млн. теперь Бенфика дешевле 120 не отдаст. в МЮ все 150
Бенфика опять поднимет миллионы
Был ещё вариант с Альваресом, но Энцо более подходящий вариант. С победой, Аргентина!