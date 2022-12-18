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Энцо Фернандес — лучший молодой игрок чемпионата мира

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протон
протон
сегодня в 00:04
Как же я ругался, когда в первом матче Фернандес остался в запасе. И как был рад, что он сумел проявить себя в матче с Мексикой и заслужил место в основе. Надеюсь, он станет великим хавбеком. Вся карьера впереди. Начало многообещающее.
летом его можно было купить за 70 млн. теперь Бенфика дешевле 120 не отдаст. в МЮ все 150
Бенфика опять поднимет миллионы
Был ещё вариант с Альваресом, но Энцо более подходящий вариант. С победой, Аргентина!
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:52
Ну его цена сейчас кратко увеличится. Ждем трансфер зимой или летом!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:41
У Аргентины в центре поля был очень большой выбор хороших футболистов. Но то, что молодой Фернандес закрепился в основном составе, проведя все семь матчей на чемпионате - немного неожиданно но, как оказалось, заслуженно. Наши поздравления Энцо!
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