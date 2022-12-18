Мбаппе — лучший бомбардир чемпионата мира

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вчера, 21:02

Нападающий сборной Франции стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре.

Мбаппе забил 8 голов на мундиале. Второе место занял капитан сборной Аргентины — 7 голов.

Третье место между собой разделили (Аргентина) и (Франция) — по 4 гола.