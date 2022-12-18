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Мбаппе — лучший бомбардир чемпионата мира

вчера, 21:02
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре.

Мбаппе забил 8 голов на мундиале. Второе место занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси — 7 голов.

Третье место между собой разделили Хулиан Альварес (Аргентина) и Оливье Жиру (Франция) — по 4 гола.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:58
Мбаппе в свои 23 чемпион и вице-чемпион мира. И у него всё ещё впереди. Король "умер", да здравствует Король!
FenixSL
FenixSL ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 04:16
чем?
пенальти? которые даже не заработал
FenixSL
FenixSL
сегодня в 04:15
объективно лучший игрок ЧМ
месси просто нарисовали это звание, достаточно было смотреть все их матчи и статистику потом
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:20
Килиан поменяй гражданство.стань Аргентинцем!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:18
ЗМ абсолютно не нужен ему. Что не хватало, то и получил! 🏆
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Обладатель ЧМ не равно обладатель ЗМ, 2010, 2014, 2018 это показатель, кто победил и кто стал!
Predator94
Predator94
вчера в 21:59
Через четыре года Мбаппе будет капитаном и поднимет кубок мира
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:35
Мбале конечно хорош НО Месси лучше)))))).
Agamaga........
Agamaga........ ответ Верг (раскрыть)
вчера в 21:24
Даже после победы на ЧМ ЗМ не заслужил Месси?
Да он ему и не нужен. Он сам рад будет вручить его Мбаппе. Ему нужен был кубок мира! А хейтеры всё про ЗМ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:23
Может он получит травму и пропустит ЧМ? Какой завтрашний день не знает никто.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:22
В принципе, у Мбаппе еще будет не один шанс выиграть золото ЧМ, а у Месси такого шанса не было бы
Agamaga........
Agamaga........ ответ Terek-Anji (раскрыть)
вчера в 21:21
А черепашка не за пенки? Только сегодня два забил 😀
протон
протон
вчера в 21:21
После ближайших пару ЧМ установит рекорд по голам, который вряд ли кто-то когда-то побьёт
Верг
Верг
вчера в 21:20
Наиграл на зм в этом году, но получит месси
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 21:19
Месси то каким боком в этой гонке бомбардиров? За пенки?

Мбаппе- мощь. Сделал все, чтобы защитить титул, но не судьба.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 21:14
Лучший игрок мира в будущем!
dok66
dok66
вчера в 21:14
Это здорово и по делу ! А все рекорды Мбаппе еще впереди !
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
Доброго времени суток Всем .
Уважаемые админы , игра Аргентина - Франция в основное время закончилась со счётом 2:2 . Я поставил на этот счёт . А вы мне его не засчитали . Какая причина ???(
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:09
Жаль, что не чемпион Красава!!!
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 21:09
Утешительный приз, но черепашка был практически лучший
ДСА
ДСА
вчера в 21:08
Бил-бил, а всё равно Месси лучший ..
ABir
ABir
вчера в 21:08
У Мбапе ещё будут победы, а сейчас золото ЧМ для Месси было важнее и нужнее!
karnager
karnager ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:06
Обычно Роналду второй
Futurista
Futurista
вчера в 21:05
Опять Месси второй...
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