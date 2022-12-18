Мбаппе — лучший бомбардир чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре.
Мбаппе забил 8 голов на мундиале. Второе место занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси — 7 голов.
Третье место между собой разделили Хулиан Альварес (Аргентина) и Оливье Жиру (Франция) — по 4 гола.
пенальти? которые даже не заработал
пенальти? которые даже не заработал
месси просто нарисовали это звание, достаточно было смотреть все их матчи и статистику потом
месси просто нарисовали это звание, достаточно было смотреть все их матчи и статистику потом
Да он ему и не нужен. Он сам рад будет вручить его Мбаппе. Ему нужен был кубок мира! А хейтеры всё про ЗМ.
Да он ему и не нужен. Он сам рад будет вручить его Мбаппе. Ему нужен был кубок мира! А хейтеры всё про ЗМ.
Мбаппе- мощь. Сделал все, чтобы защитить титул, но не судьба.
Мбаппе- мощь. Сделал все, чтобы защитить титул, но не судьба.
Уважаемые админы , игра Аргентина - Франция в основное время закончилась со счётом 2:2 . Я поставил на этот счёт . А вы мне его не засчитали . Какая причина ???(
Уважаемые админы , игра Аргентина - Франция в основное время закончилась со счётом 2:2 . Я поставил на этот счёт . А вы мне его не засчитали . Какая причина ???(