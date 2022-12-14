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Месси — лучший игрок матча Аргентина — Хорватия

сегодня, 00:23
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией (3:0).

Форвард забил гол с пенальти на 34-й минуте встречи, а на 69-й отдал результативную передачу на Хулиана Альвареса.

Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.

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Месси лидирует в обновлённом рейтинге Goal на звание лучшего игрока ЧМ-2022
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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:30
Месси- гений!!!)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
Да точно. И уже не мало наколотил оказывается за МС. Хотя и недавно начал играть. Будущее определенно у него есть, но там конкуренция... Холанд, фоден... Надеюсь Гвардиола раскроет его талант до уровня Месси.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:45
Могли и Альваресу дать.. Но да бог с ним... Финал важнее побрякушек...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:31
Справедливое утверждение - Месси решил исход игры!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:30
Вроде Ман Сити!!!!!!!!!!!!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:27
У Альвареса все только начинается. Успеет ох как успеет ещё наказывать соперников. Кстати а где он играет? Чтото в первые увидел его.
протон
протон
сегодня в 00:26
Бесспорно игрок матча. Дай Бог в финале сыграет не хуже.
Месси забил важный пенальти, заработанный Альваресом, выкатил в центре поля, потом Альварес пробежал и исполнил. Тут у них 2-2 примерно. А потом, Месси засушил игру выкатив на Альвареса конфетку. Там человек подешевел в три раза после того, как его отвозил 35 летний Месси). Да, и вел игру Месси сегодня, как всегда. Альварес же очень подходит, как игрок для Месси. Очень работоспособный парень и остро играет.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:25
Ну тут не справедливо!!!!!!!Да-проход Месси классный,но Альварес забил 2 гола+ тоже был классный проход(ни без рикошетов,но все же)!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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