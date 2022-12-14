Месси — лучший игрок матча Аргентина — Хорватия

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сегодня, 00:23

Нападающий сборной Аргентины признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ -2022 с Хорватией (3:0).

Форвард забил гол с пенальти на 34-й минуте встречи, а на 69-й отдал результативную передачу на Хулиана Альвареса.

Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.