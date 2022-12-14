Месси — лучший игрок матча Аргентина — Хорватия

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией (3:0).
Форвард забил гол с пенальти на 34-й минуте встречи, а на 69-й отдал результативную передачу на Хулиана Альвареса.
Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира в Катаре.
Месси забил важный пенальти, заработанный Альваресом, выкатил в центре поля, потом Альварес пробежал и исполнил. Тут у них 2-2 примерно. А потом, Месси засушил игру выкатив на Альвареса конфетку. Там человек подешевел в три раза после того, как его отвозил 35 летний Месси). Да, и вел игру Месси сегодня, как всегда. Альварес же очень подходит, как игрок для Месси. Очень работоспособный парень и остро играет.
Месси забил важный пенальти, заработанный Альваресом, выкатил в центре поля, потом Альварес пробежал и исполнил. Тут у них 2-2 примерно. А потом, Месси засушил игру выкатив на Альвареса конфетку. Там человек подешевел в три раза после того, как его отвозил 35 летний Месси). Да, и вел игру Месси сегодня, как всегда. Альварес же очень подходит, как игрок для Месси. Очень работоспособный парень и остро играет.