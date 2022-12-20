Бензема хочет закончить карьеру в «Реале»

Нападающий Карим Бензема хочет продолжить выступать за «Реал».
Вчера форвард объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Первым, кому Карим сообщил об решении, был президент «Реала» Флорентино Перес. Бензема рассказал Пересу, что хочет сосредоточиться на выступлениях за мадридский клуб.
Источник утверждает, что в разговоре с Флорентино Карим заявил: «В тот день, когда я покину „Реал“, это причинит мне больше боли, чем завершение карьеры в сборной Франции». Идея Бензема состоит в том, чтобы закончить карьеру в «Реале».