Бензема хочет закончить карьеру в «Реале»

1671538392

вчера, 15:13

Нападающий хочет продолжить выступать за «Реал».

Вчера форвард объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Первым, кому Карим сообщил об решении, был президент «Реала» . Бензема рассказал Пересу, что хочет сосредоточиться на выступлениях за мадридский клуб.

Источник утверждает, что в разговоре с Флорентино Карим заявил: «В тот день, когда я покину „Реал“, это причинит мне больше боли, чем завершение карьеры в сборной Франции». Идея Бензема состоит в том, чтобы закончить карьеру в «Реале».