Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

Бензема хочет закончить карьеру в «Реале»

вчера, 15:13

Нападающий Карим Бензема хочет продолжить выступать за «Реал».

Вчера форвард объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Первым, кому Карим сообщил об решении, был президент «Реала» Флорентино Перес. Бензема рассказал Пересу, что хочет сосредоточиться на выступлениях за мадридский клуб.

Источник утверждает, что в разговоре с Флорентино Карим заявил: «В тот день, когда я покину „Реал“, это причинит мне больше боли, чем завершение карьеры в сборной Франции». Идея Бензема состоит в том, чтобы закончить карьеру в «Реале».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
МЮ активировал опцию продления контрактов с четырьмя игроками
Вчера, 17:54
СлухиМесси на этой неделе проведёт переговоры о новом контракте с ПСЖ
Вчера, 16:48
Осимхен: «Для меня сложно найти что-то лучше, чем „Наполи“»
Вчера, 16:32
Пиоли: «Я советую Леау продлить контракт с „Миланом“»
Вчера, 11:32
Слухи«Наполи» готов повысить зарплату Кварацхелии
Вчера, 09:22
СлухиБускетс уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона
19 декабря
Все комментарии
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 15:31
Лучше бы в своем Лионе закончил бы карьеру)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:20
Карим заслужил закончить карьеру в своём любимом клубе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:19
Может быть и правильное решение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:18
Может даже памятник маленкий возле стадиона поставят!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 