Игроки сборной Аргентины пролетели над фанатами на вертолётах

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вчера, 22:43

Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит чемпионский парад национальной команды. Среди игроков – лучший футболист ЧМ -2022 Лионель Месси.

Из соображений безопасности несколько игроков сборной полетели на вертолётах над фанатами. Игроки пролетели рядом со зданиями Буэнос-Айреса, приветствуя болельщиков. Вертолёты улетели в сторону от скопления людей спустя 10 минут после подъёма в небо.

Некоторые болельщики поднялись на крыши зданий, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдали за вертолётами с балконов. Ранее спецслужбы не пустили игроков и представителей сборной к Обелиску в центре города, где изначально должен был пройти парад. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать команду.