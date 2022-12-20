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Игроки сборной Аргентины пролетели над фанатами на вертолётах

вчера, 22:43

Сегодня, 20 декабря, в Аргентине проходит чемпионский парад национальной команды. Среди игроков – лучший футболист ЧМ-2022 Лионель Месси.

Из соображений безопасности несколько игроков сборной полетели на вертолётах над фанатами. Игроки пролетели рядом со зданиями Буэнос-Айреса, приветствуя болельщиков. Вертолёты улетели в сторону от скопления людей спустя 10 минут после подъёма в небо.

Некоторые болельщики поднялись на крыши зданий, чтобы увидеть игроков. Часть людей наблюдали за вертолётами с балконов. Ранее спецслужбы не пустили игроков и представителей сборной к Обелиску в центре города, где изначально должен был пройти парад. Сообщалось, что около трёх миллионов жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы города, чтобы поприветствовать команду.

Игроки сборной Аргентины пролетели над фанатами на вертолётах

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:02
Фантазии у них конечно выше крыши
Гость
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