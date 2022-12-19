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Жена Месси обняла и поцеловала Кубок мира

сегодня, 00:01
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, вместе с Лео отпраздновала победу национальной команды на поле стадиона «Лусаил Айконик».

Рокуццо поцеловала Кубок мира, обняв его, радуясь за первую победу Месси на ЧМ.

Жена Месси обняла и поцеловала Кубок мира

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:03
Сегодня у гения будет вАнна, массАж, павлИны и ещё , что-то). Заслужил. А ее поздравляю! От жены многое зависит в успехе мужа. Это и ее победа!
kasyak7
kasyak7 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 02:16
Так оно и есть,это такая традиция всегда была ,закон. Но видимо конец света близок. Одни беззакония на Земле,не только в футболе.
Неэгоист
Неэгоист ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 01:38
Жене Величайшего можно... Тем более понтов от неё после этого точно не будет.. Просто на память .. 6 кг золота всё -таки в Кубке..
Johnes
Johnes
сегодня в 01:10
Какая она красивая!
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 00:53
это кто такое сказал
протон
протон
сегодня в 00:15
Нет ничего лучшего когда женщина искренне счастлива!
Пишу, как болельщик Криштиану с самого детства:
Это невероятно справедливо и символично, что именно в сезоне, когда нутро Роналду стало явью для всех, даже отбитых персофанов, Месси поставил такую ЖИРНЮЩУЮ точку во всех возможных спорах касательно этого противостояния. Невероятный турнир, потрясающий Месси, потрясающая Аргентина! Поздравляю. Это было легендарно.

З.Ы. Предвкушая вопросы: лично у меня сомнений в том, кто лучше, не было никогда. Лео лучше, но я болел и болею за Роналду. Но его эгоизм и неумение признавать очевидное ( за счет чего он все время и создавал видимость "равности" Лионелю ) не могли кончиться чем-либо другим. Это качество помогло ему приблизиться к величайшему - за это он заслуживает уважения. Но это же качество безвозвратно скомкало конец его карьеры.
Знатог
Знатог
сегодня в 00:14
Вроде бы Кубок мира можно брать только футболистам которые его выиграли.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:10
Есть радость у всех, и это прекрасно!
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