Жена Месси обняла и поцеловала Кубок мира

Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, вместе с Лео отпраздновала победу национальной команды на поле стадиона «Лусаил Айконик».
Рокуццо поцеловала Кубок мира, обняв его, радуясь за первую победу Месси на ЧМ.
Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, вместе с Лео отпраздновала победу национальной команды на поле стадиона «Лусаил Айконик».
Рокуццо поцеловала Кубок мира, обняв его, радуясь за первую победу Месси на ЧМ.
Пишу, как болельщик Криштиану с самого детства:
Это невероятно справедливо и символично, что именно в сезоне, когда нутро Роналду стало явью для всех, даже отбитых персофанов, Месси поставил такую ЖИРНЮЩУЮ точку во всех возможных спорах касательно этого противостояния. Невероятный турнир, потрясающий Месси, потрясающая Аргентина! Поздравляю. Это было легендарно.
З.Ы. Предвкушая вопросы: лично у меня сомнений в том, кто лучше, не было никогда. Лео лучше, но я болел и болею за Роналду. Но его эгоизм и неумение признавать очевидное ( за счет чего он все время и создавал видимость "равности" Лионелю ) не могли кончиться чем-либо другим. Это качество помогло ему приблизиться к величайшему - за это он заслуживает уважения. Но это же качество безвозвратно скомкало конец его карьеры.
Пишу, как болельщик Криштиану с самого детства:
Это невероятно справедливо и символично, что именно в сезоне, когда нутро Роналду стало явью для всех, даже отбитых персофанов, Месси поставил такую ЖИРНЮЩУЮ точку во всех возможных спорах касательно этого противостояния. Невероятный турнир, потрясающий Месси, потрясающая Аргентина! Поздравляю. Это было легендарно.
З.Ы. Предвкушая вопросы: лично у меня сомнений в том, кто лучше, не было никогда. Лео лучше, но я болел и болею за Роналду. Но его эгоизм и неумение признавать очевидное ( за счет чего он все время и создавал видимость "равности" Лионелю ) не могли кончиться чем-либо другим. Это качество помогло ему приблизиться к величайшему - за это он заслуживает уважения. Но это же качество безвозвратно скомкало конец его карьеры.