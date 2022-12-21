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Поздняков считает, что финал ЧМ-2022 повысил интерес к спорту во всем мире

сегодня, 09:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился своими впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Финал чемпионата мира серьезно отличался от остальных, такого напряжения и драматизма ни одна игра последних лет не выдерживала.

В финале чемпионата мира в России тоже было забито много мячей, игра для финала была результативной, но тогда доминировала одна команда, а тут была интрига, что ценят болельщики. Благодаря таким эмоциям спорт поддерживают во всем мире миллиарды болельщиков, сейчас это был футбол, в будущем это будут другие виды спорта.

Мне радостно как спортивному руководителю наблюдать такие драматические финалы, они повышают интерес к отрасли, в спорт приходит больше детей. Поздравляю Катар и ФИФА с великолепной организацией соревнований.

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Все комментарии
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y2h5r3kt666d
сегодня в 09:51
Финальная игра послужила действительно повышенный интерес к футболу среди всех возрастов населения. Очень приятно!!!
Гость
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