Поздняков считает, что финал ЧМ-2022 повысил интерес к спорту во всем мире

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился своими впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Финал чемпионата мира серьезно отличался от остальных, такого напряжения и драматизма ни одна игра последних лет не выдерживала.

В финале чемпионата мира в России тоже было забито много мячей, игра для финала была результативной, но тогда доминировала одна команда, а тут была интрига, что ценят болельщики. Благодаря таким эмоциям спорт поддерживают во всем мире миллиарды болельщиков, сейчас это был футбол, в будущем это будут другие виды спорта.