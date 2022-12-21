Директор «Айнтрахта»: «Даже нам предлагали подписать Роналду»

Прошлым летом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, тогда еще игравшего за «Манчестер Юнайтед», предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.
Представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хелльман в документальном фильме о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов, последовавшим за победой в Лиге Европы рассказал:
Есть лу у меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов? Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!
Сейчас Криштиану Роналду находится в статусе свободного агента.