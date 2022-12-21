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Директор «Айнтрахта»: «Даже нам предлагали подписать Роналду»

вчера, 18:06

Прошлым летом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, тогда еще игравшего за «Манчестер Юнайтед», предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.

Представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хелльман в документальном фильме о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов, последовавшим за победой в Лиге Европы рассказал:

Есть лу у меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов? Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!

Сейчас Криштиану Роналду находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:39, ред.
Хайп дошел уже до высших уровней. Ещё некоторое время назад эти детекторы готовы были на многое чтоб заполучить Роналду. Стоило немного сойти с колеи так издеваются над человеком. Честно уже не смешно.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:05
Ему 38 не забывайте! До 37 он рвал всех, и был на уровне! Если его и не подписывал кто либо, так это из-за зарплаты, не потянули просто.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:29
Кристи - наглядный показатель того, что делает с людьми завышенная самооценка
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:18
Рубрика "Дно пробито".
monah-10
monah-10
вчера в 18:13
Докатился, предлагают всем, а все как от прокаженого отказываются, хотя он и есть такой, нихрена он никому не нужен.
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