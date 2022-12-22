«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (2:0).
Кристиан Эриксен открыл счет на 27-й минуте, Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «дьяволов» на 57-й.
Соперник МЮ в 1/4 финала турнира будет определен по итогам жеребьевки.
|Манчестер Юнайтед2 : 0Бернли
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (2:0).
Кристиан Эриксен открыл счет на 27-й минуте, Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «дьяволов» на 57-й.
Соперник МЮ в 1/4 финала турнира будет определен по итогам жеребьевки.