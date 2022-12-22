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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

сегодня, 01:04
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (2:0).

Кристиан Эриксен открыл счет на 27-й минуте, Маркус Рэшфорд удвоил преимущество «дьяволов» на 57-й.

Соперник МЮ в 1/4 финала турнира будет определен по итогам жеребьевки.

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Все комментарии
3ez7nf8mrpx7
3ez7nf8mrpx7
сегодня в 04:40
Особых сомнений в победе дьяволов и не было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:37
Посмотрим, кто им достанется в следующей стадии...
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:34
Скучно без скучной рожи Гешы на скамейке.. Ей богу ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:29
В 1,4 соперник будет посильней !
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