Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Жирону» в товарищеском матче

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вчера, 18:14

«Манчестер Сити» обыграл «Жирону» со счётом 2:0 в товарищеском матче.

На 5-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне, а на 18-й минуте нападающий Эрлинг Холанд удвоил преимущество «Манчестер Сити».