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Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Жирону» в товарищеском матче

вчера, 18:14

«Манчестер Сити» обыграл «Жирону» со счётом 2:0 в товарищеском матче.

На 5-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне, а на 18-й минуте нападающий Эрлинг Холанд удвоил преимущество «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Deville
Deville
вчера в 21:37
вот такого футболиста как холанд не хватало на чм, там были все кроме этого парня. думаю де брюйне, также отличившийся в этой игре не отказался бы от идеи чтобы эрлинг выступал за бельгию вместо лукаки.
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:36
«У меня нет намерений ехать в Катар, дабы посмотреть футбол вживую. Я буду сидеть дома, попивая красное вино - по мне, так это лучший способ смотреть матчи».
dok66
dok66
вчера в 21:27
Как будто из другого мира : МС в товарняке обыграли Жирону , и забили Де Брюйне и Холанд . Хотя ... послезавтра это уже будет на слуху .
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:46
Де брюйне к сожалению свой пик карьеры прошёл, теперь только сдает, тот обьем физики уже не везёт, на лицо и выступление в сборной, к сожалению на чм 2018 играл с травмой
Вообще впринципе мс пора задуматься над обновлением полузащиты
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:45
Гвардиола не полетит на финал ЧМ поболеть за Месси? На фиг ему эти товарняки.
monah-10
monah-10
вчера в 20:06
Как то слабовато, 18 минута 2-0 , а что потом делали, тупо катали мяч....
Boricku
Boricku
вчера в 18:58
Чемпион по товарнякам
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:25
Ну если там даже Де Брюйне забил...
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 18:19
Жаль что он не играет на ЧМ.
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