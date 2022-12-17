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Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу чемпионата мира

вчера, 19:54
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Хорватии обыграла сборную Марокко (2:1) в матче за 3-е место на чемпионате мира.

На 7-й минуте первый гол в игре забил защитник Хорватии Йошко Гвардиол. На 9-й минуте защитник Марокко Ашраф Дари сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Мислав Оршич своим голом принёс победу Хорватии.

Завтра в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Франции.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФИФА
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 05:47
А почему бы не на зуб, как Степка капуста?). Извиняюсь, что влез в ваш спор).
monah-10
monah-10 ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 04:28
На чемпиона, без разницы в какое время.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:27
Странно , марокко сильнее !
vinyardrip
vinyardrip ответ Timur132 (раскрыть)
сегодня в 00:05
сирезно? они вышли играть уже вышевдши в след тур, а рашкак туда , как обычно, пыталась попасть
vinyardrip
vinyardrip ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:03
норм сборная.На этом чм они свой потолок нашли. На след могут вообще не избраться. Проблема афр сборных в стабильности. А во фр ее с афр корефанами решили) Сюр
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 23:02, ред.
Мороки сегодня были другими. Во первых не так лупили хорватов как французов, во вторых во втором тайме сдохли.
Deville
Deville ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:00
а вот сборная россия на евро 2008, себя должна считать полуфиналистами или же бронзовыми призерами, все же матча за 3 место на евро нету, хотя по началу турнира были.?
Timur132
Timur132 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Удача грекам помогла выйти из группы, так как последний матч они проиграли нам и вышли за счёт забитых мячей. А далее они просто ставили в каждом матче самый антифутбольный автобус в истории современного футбола, и за счёт этого добрались до финала. Через пару лет тактику этого автобуса возьмут на вооружение некоторые топовые клубы Европы и будут использовать её в ЛЧ.
Таганский
Таганский ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 22:25
А в случае ничьи в основное время бабки кому??))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Magmessi (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:25
Согласен, полностью, Аргентина очень хороша, они проявили максимум уважения этому турниру и я пожелаю им удачи
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Timur132 (раскрыть)
вчера в 22:09
Так сетка у греков была очень серьёзная, в отличии от португальцев. Португальцы могли не пройти сборную Франции и тем более сборную Чехии. Грекам сопуствовала удача, именно удача без какой либо тактической аналитики и тактического мастерства тренерского цеха, но дало веру в чудо, которое через год было в Стамбуле.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:01
Игра была ровна, играли два г….
pomor45
pomor45
вчера в 22:00
Зениту надо Ловрена продать подороже на волне успеха на ЧМ. В клубе он итак сачковал, а теперь и вовсе зазнается, да ещё и контракт повысить потребует.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:39
Джек, ты как всегда прав, но я бы добавил ещё не чужих нам Олича и Чорлуку, они тоже внесли свой вклад.
А вот Марокко я не хвалил и не буду этого делать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Спасибо хорватам. Сегодня мы увидели истинное лицо этой, якобы красивой сборной Марокко. Подлецы и грубияны, нет им места среди европейских сборных.
Максимум латиносы достойны сражения с лучшими европейскими командами
Timur132
Timur132 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Речь о том, что люди вполне себе помнят тех кто доходит до таких стадий, а не цвет медалей и прочие детали. И как раз сетку, которую прошла команда, мало кто помнит.
Так то и выиграть ЧМ тоже может кто угодно, если сетка хорошая, греки и датчане это уже доказывали, побеждая на чемпионате европы. И сейчас уже никто не помнит каким чудом выиграли датчане, и то, что греки показывали абсолютный антифутбол, помнят только конечный результат.
vinyardrip
vinyardrip ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:32
Да. Завтра переедят свинины. А вы не. Они ее вам забудут прислать. 45 стране по поставкам или населению. цифры с балды
vinyardrip
vinyardrip ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:30
О как. А я думал вы их импортозаместили)) Завтра и недоразумение заместят, которое вынудило болеть против аргов. Столько интересных игрокоы нет из-зы жалкого и позорного гномика. Интересно, он не 2? Может его как коров размножают с картинкой горы например))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Timur132 (раскрыть)
вчера в 21:16
Так финалист - это серебро. А за полуфинал медали не дают. Чехи какие-то, кто угодно может дойти до полуфинала турнира, если сетка хорошая. Важен комплект медалей, качество игры.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:11
Как есть, временами уровень ДЮСШ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:10
Хорватии наши поздравления...
Два ЧМ подряд в призёрах - дорогого стоит....
Не чужих нам Ловрена, Влашича, Пашалича с выдающимся результатом !!

Марокко - отдельная тема...
Если коротко..то - Браво !!!!!!!!
Реально удивили...Спасибо
monah-10
monah-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:58
Договорились, расчет в понедельник с моей стороны, с вашей как пожелаете. Пари заключено!
Timur132
Timur132 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:50
Почему не помнит? Все например помнят, что хорваты финалисты предыдущего ЧМ. А я вот помню как чехов долгое время называли полуфиналистами ЧЕ. И так далее.
протон
протон
вчера в 20:48
Хорваты как нацеливались на 3 место - так его и взяли.
Марокканцев жаль - у них реально вся защита с травмами ушла, пол-мачча Амрабат за ЦЗ играл. Но старались изо всех сил, как могли.
Молодцы и те и другие - одни показали класс, другие - заряженность на игру.
Всё логично. Обычно матчи за 3 место всегда проходят результативнее и ярче финалов, так как можно всю душу вывести за весь турнир без каких-либо серьёзных рисков относительно конечного результата.
протон
протон
вчера в 20:45
Все закономерно. Хотя хорваты и провели второй тайм гораздо хуже. Замены у Далича вышли на ослабление игры. Очень плохо вошел Влашич. Ну с Петковича и взять нечего - он просто дурак)) Пашалич еще туда-сюда, но тоже не особо. А вот последняя замена едва не стала для хорватов фатальной. Якич спутал им расстановку в обороне и если бы марокканец попал бы в ворота, то хрен знает, чем бы всё закончилось. В общем и в целом, хорватов с победой! Зы. Судейство сегодня, оно как и комментарий. И то и другое крайне низкого уровня))
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:43
Сегодня в поле был только Марокко просто не повезло им. Особенно в втором тайме закрыли их возле ворот
протон
протон
вчера в 20:42
Хорватов с победой! А мароканцам пожелаю научиться проигрывать, а не бегать пол матча за судьёй, выпрашивая штрафные. Смазали концовочку.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:41
Переели просто своих апельсинов и мандаринов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
На штуку давай, ...хрен с ней. Не обеднеем, если чё. )
Думаю французы победят. На них и поставлю.
Penokkio
Penokkio ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 20:36
Италия выиграла Чемпионат Европы в прошлом году, держу в курсе :)
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