Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу чемпионата мира

Сборная Хорватии обыграла сборную Марокко (2:1) в матче за 3-е место на чемпионате мира.
На 7-й минуте первый гол в игре забил защитник Хорватии Йошко Гвардиол. На 9-й минуте защитник Марокко Ашраф Дари сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Мислав Оршич своим голом принёс победу Хорватии.
Завтра в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Франции.
Я не понимаю, почему никто не воспринимает Хорватию всерьез, и не делает их фаворитами турниров? Там все время одни и те же пустышки, бельгия, англия, португалия, и бразилия, уже с первого раунда плейофф говорили, что они вылетят от японцев, когда прошли тех, бразильцы своим карнавалом их станцуют, в итоге они добрались до полуфинала и выиграли бронзу. браво, Хорватия, браво их тренер Далич.
Я не понимаю, почему никто не воспринимает Хорватию всерьез, и не делает их фаворитами турниров? Там все время одни и те же пустышки, бельгия, англия, португалия, и бразилия, уже с первого раунда плейофф говорили, что они вылетят от японцев, когда прошли тех, бразильцы своим карнавалом их станцуют, в итоге они добрались до полуфинала и выиграли бронзу. браво, Хорватия, браво их тренер Далич.
Марокканцев жаль - у них реально вся защита с травмами ушла, пол-мачча Амрабат за ЦЗ играл. Но старались изо всех сил, как могли.
Молодцы и те и другие - одни показали класс, другие - заряженность на игру.
Всё логично. Обычно матчи за 3 место всегда проходят результативнее и ярче финалов, так как можно всю душу вывести за весь турнир без каких-либо серьёзных рисков относительно конечного результата.
Марокканцев жаль - у них реально вся защита с травмами ушла, пол-мачча Амрабат за ЦЗ играл. Но старались изо всех сил, как могли.
Молодцы и те и другие - одни показали класс, другие - заряженность на игру.
Всё логично. Обычно матчи за 3 место всегда проходят результативнее и ярче финалов, так как можно всю душу вывести за весь турнир без каких-либо серьёзных рисков относительно конечного результата.
Так то и выиграть ЧМ тоже может кто угодно, если сетка хорошая, греки и датчане это уже доказывали, побеждая на чемпионате европы. И сейчас уже никто не помнит каким чудом выиграли датчане, и то, что греки показывали абсолютный антифутбол, помнят только конечный результат.
Так то и выиграть ЧМ тоже может кто угодно, если сетка хорошая, греки и датчане это уже доказывали, побеждая на чемпионате европы. И сейчас уже никто не помнит каким чудом выиграли датчане, и то, что греки показывали абсолютный антифутбол, помнят только конечный результат.