Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу чемпионата мира

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вчера, 19:54

Сборная Хорватии обыграла сборную Марокко (2:1) в матче за 3-е место на чемпионате мира.

На 7-й минуте первый гол в игре забил защитник Хорватии Йошко Гвардиол. На 9-й минуте защитник Марокко Ашраф Дари сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Мислав Оршич своим голом принёс победу Хорватии.

Завтра в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Франции.