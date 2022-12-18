Аргентина в серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира

Сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче чемпионата мира 2022.
На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил капитан аргентинцев Лионель Месси. На 36-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.
На 79-й минуте нападающий Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав пенальти, а на 80-й минуте Мбаппе оформил дубль, сравняв счёт. Игра перешла в овертайм, где на 109-й минуте Месси оформил дубль. Однако на 118-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, снова сравняв счёт и оформив хет-трик.
В серии послематчевых одиннадцатиметровых удача была на стороне Аргентины (4:2 по пенальти). В составе французов пенальти не реализовали Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.
Аргентина выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории. До этого аргентинцы побеждали на ЧМ-1978 и ЧМ-1986.
Как же символично, что именно они забили в финале. Красота!
Весь мир болел за вас и он счастлив. Лео, ты наконец чемпион мира.
Да, Месси стал чемпионом и выиграл действительно большой трофей со сборной. Но эта Аргентина - все-таки именно КОМАНДА, а не один игрок. Лучший вратарь турнира, крепкая оборона, неуловимый Ди Мария... Аргентина больше заслужила победу, хотя французы все-таки сделали финал интересным. Это было круто.
Как же символично, что именно они забили в финале. Красота!
Весь мир болел за вас и он счастлив. Лео, ты наконец чемпион мира.
Да, Месси стал чемпионом и выиграл действительно большой трофей со сборной. Но эта Аргентина - все-таки именно КОМАНДА, а не один игрок. Лучший вратарь турнира, крепкая оборона, неуловимый Ди Мария... Аргентина больше заслужила победу, хотя французы все-таки сделали финал интересным. Это было круто.
Что касается матча: Аргентина более, чем заслуженно взяла кубок. Это сборная, за которую я болею очень давно. Очень жаль, что Великий Марадона не дожил до этого дня…
Теперь о Месси: сегодня закончилось великое противостояние Месси и Роналду - два игрока, за которыми мы наблюдали столько лет, но эпоха, к сожалению, подошла к концу. Думаю, Лео поставил жирную точку в этом противостоянии. Сегодня Месси, как минимум, поднялся на одну ступень С Марадоной и Пеле - выиграл все, что было возможным.
Мы стали зрителями Великой победы в футболе. Всем удачи!
Что касается матча: Аргентина более, чем заслуженно взяла кубок. Это сборная, за которую я болею очень давно. Очень жаль, что Великий Марадона не дожил до этого дня…
Теперь о Месси: сегодня закончилось великое противостояние Месси и Роналду - два игрока, за которыми мы наблюдали столько лет, но эпоха, к сожалению, подошла к концу. Думаю, Лео поставил жирную точку в этом противостоянии. Сегодня Месси, как минимум, поднялся на одну ступень С Марадоной и Пеле - выиграл все, что было возможным.
Мы стали зрителями Великой победы в футболе. Всем удачи!