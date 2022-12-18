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Аргентина в серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира

вчера, 20:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче чемпионата мира 2022.

На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил капитан аргентинцев Лионель Месси. На 36-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.

На 79-й минуте нападающий Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав пенальти, а на 80-й минуте Мбаппе оформил дубль, сравняв счёт. Игра перешла в овертайм, где на 109-й минуте Месси оформил дубль. Однако на 118-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, снова сравняв счёт и оформив хет-трик.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых удача была на стороне Аргентины (4:2 по пенальти). В составе французов пенальти не реализовали Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.

Аргентина выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории. До этого аргентинцы побеждали на ЧМ-1978 и ЧМ-1986.

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Все комментарии
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 07:32
Амурец, ну почему ты такой вредный.
По факту Аргентина с Месси в составе заслужила стать Чемпионами мира.
Не будь врединой, ты ещё скажи что Францию засудили, хотя в ворота аргов назначили 2 пенальти. А как французы не очень хорошо себя вели, ныряя и выпрашивая пенку хотя там ничего не было, это по твоему норм?
Ну перестань ты быть хейтером Месси, ну не идёт тебе.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 06:42
Бензема-мимо т.к он остался без ЧМ,а это уже всё!!!!!!!!!!!!!!Месси или Мбаппе,но думаю что все таки Месси!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Дедуктор (раскрыть)
сегодня в 06:40
Конечно жео н не лучший в истории,а сокрее даже-ниже среднего т.к среди всех матчей ЧМ можно выделить лишь четыре,всё остальное- средненько или вообще УГ!!!!!!!!!!!!!!!!!Но вот финал действительно получился одним из лучших в истории!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Знатог
Знатог ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:33
Его ожидание его проблема.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:11
Самый зрелищный финал на моей памяти (с 1982). Спасибо обоим командам за этот праздник!!!!
Дедуктор
Дедуктор
сегодня в 06:09
Как же эффективно СМИ зомбируют тупую фанатскую тусовку. Откровенно посредственный чемпионат объявляют лучшим в истории. Очень посредственный по уровню игры финал туда же записывают. И пипл хавает такую тенденциозную инфу и послушно прыгает "на заданную высоту".
Этот чемпионат не показал ничего выдающегося, не открыл ничего нового. Обычная тусовка для быдла. Вот, в Китае, Индии и многих других странах этот чемпионат мира воспринят как рядовое и довольно серое по качеству действо. Разве что, своей ЛГБТ-массовкой чемпионат стал абсолютным рекордсменом. Позорный чемпионат.
А имярекам, не ведающим истории но выступающим с заверениями на тему "самый... никогда в истории ... и т.п., так скажу: этот чемпионат и близко по уровню не стоит рядом с ЧМ 1982 и 1994.
ATG
ATG
сегодня в 03:55
Ааааррргггеееенннтиииииинаааааа
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 01:49
Ну что сказать, могу очень многое рассказать и описать,но не буду...
Поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира, мечта Мессии сбылась , он стал лучшим игроком мира и выиграл спокойно спор кто лучше в мире.Надеюсь следующий чемпионат мира выиграет Испания!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:29
Аргентину с победой и золотыми медалями!!!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:29
Скоро награждение от ФИФА... Кто получит : Бенз, Месси или черепашка?...
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 01:29
Эмоции немного утихли, нервы успокоились. Решил написать пару слов о финале:
Начну с того что пропал голос))

Франция: я уверен что со стороны Дешама и сборной было четкое указание и плагина игру отдать мяч до 70 минуты, а потом включить обороты. Все замены в первом тайме это был отвлекающий маневр. Да они не думали что Аргентина за это время забьют 2, так как рассчитывали максимум пропустить 1. И что в итоге, Аргентина ведя в счёте 1-0 к 70 минуте устала-бы бегать, и перешла-бы на игру в полной обороне. Чтоб сохранить счёт. И в этот момент выпуская двух самым скоростных игроков и включая обороты у остальных забить 2-3 до конца игры и победить. Это был четкий план. Он едва сработал. Все изменилось в одну секунду.

Аргентина, цель была одна, любыми способами методами технологиями победить. Отдали им мяч в первом тайме, так почему бы не воспользоваться. Пенальти чистейший, дембеле не защитник, он не умеет защищаться в штрафной. Второй гол итог супер комбинации. И все, к 70 минуте машинально пошел обратный отчёт на сохранение счета. Фатальная ошибка но вынужденная, так как бегать все 90 минут как заряженные не могла бы ни одна команда. Мбаппе включился, и забил 2... Пенальти чистейший, никаких вопросов. Второй гол по красоте просто претендент.

А дальше Аргентине помог характер и опыт игры с Нидерландами, кроме того появление Паредаса и Лоутару добавило свежести в игру, хоть последний опять начудил минимум 3 раза, не скажу 100 процентные моменты но 80!было точно. Особенно головой мог спокойно класть.

И тут берет на себя ответственность главный пешеход всех времён и своими усердием желанием забивает 3 гол. Упорство дало результат. Этот гол мог быть победным, еслиб судья не назначил как любят говорить персофаны Роналду левейший пенальти в сторону ворот Аргентины, чем и воспользовался лучший бомбардир чемпионата.

Итог: игра была не для слабонервных, и тем более не для сердечников. Лично я как и все миллионы фанатов к 70 минуте начал поздравлять Аргентину, но после второго ответного гола Мбаппе я подумал что это конец для нее. Надежда потухла за секунду. Ну не могли они во так отыграть овертаймы. А отыграли. И очень красиво достойно отыграли. Показали всему миру что команда всё-таки есть, что не в росте дело не в мастерстве. А в командном духе и стремлении. Горели глаза у всех игроков аргентины. Боролись на максимально возможных темпах и умениях. И честно заслужили свой достойный титул.

Поздравляю всех болельщиков бело голубых, и персонально Месси!! Это было круто и думаю долго никто не повторит такой финал!! Ура!!
Puskas
Puskas ответ Пэшэхот (раскрыть)
сегодня в 01:19
Тоже так думаю
paul ras
paul ras
сегодня в 00:56
Сказ о том как Месси и "Ко"шли за кубком ,а Мбаппе всячески мешал , но у него ничего не получилось!
kasyak7
kasyak7 ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 00:51
Для того, чтобы Роналду встать на один уровень с Месси,(хотя бы по завоеванным трофеям)теперь Роналду надо выиграть чемпионат мира. Сравнивать чемпионат Европы и чемпионат Мира неактуально. А этот чемпионат мира в силу возраста скорее всего последний для обоих игроков. Поэтому Роналду Месси не догнать.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:47
Не соглашусь. Не так давно Роналду сравнивали с Месси, когда первый взял ЧЕ, говор что Криш лучше из-за того, что взял значимый кубок (но в том турнире он не был лучший, надо признать). Когда Лео поднял кубок КА, стали говорить, что именно под него сменили формат турнира. Но давайте вернемся к его достижениям: Роналду сейчас и рядом не стоит с Великим. Я всегда говорил, что Криш очень хороший игрок, но не великий. Мое мнение не изменилось. Если бы он выиграл ЧМ, ведя за собой, как это делал Лео, то, сказал бы, что ошибся, а так противостояние окончено.
kindpennywise
kindpennywise ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:29
Не согласен. При нем за последние 6 лет выигран ЧМ, финал ЧЕ и ЧМ. Ну а залёт Швейцарии полтора года назад лишь обезьяний менталитет Погба, который раньше времени начал танцевать.
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 00:26
Эх , если бы не финансовый фейк-плей сейчас какой нибудь шейх под впечатлением турнира и в целом евросезона потратился бы для линии атаки Лямов 500 приобретая Мбаппе на левый фланг атаки, Месси на правый, плюс два наконечника в виде Холланда и Левандовски. Ну и сидел бы с довольной бородкой пуская мысль в голове: «Наконец-то фантазии из Pro Evolution Soccer воплотил в реальную жизнь»
протон
протон
сегодня в 00:21
Честно говоря мне кажется что после поражения в финале цикл Дешама подошёл к концу, и очень бы хотелось уже посмотреть на эту Францию во главе с Зиданом, все таки маслом кашу не испортишь и такая смена тренера пошла бы только на пользу сборной. Зидан это икона для этих ребят, он дал бы новый мощный импульс этой команде, и она стала бы с ним еще сильнее.
kindpennywise
kindpennywise ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:20
Тут и расставлять нечего. Даже если Роналду через полтора года будет на евро и забьет 3-4 важных мяча и сможет выиграть Евро максимум что ему светит это встать на один уровень с Месси. Это при условии, что он покажет свою прежнюю игру в топ-команде.
Золотой мяч, если также продолжат и без травм точно разыграют только трое: Месси, Мбаппе и Холланд.
На кубке Америки жду Триумфальную игру от Неймара и золотые медали с Бразилией. Учитывая то как он играл на чемпионате мира награду через полтора года он должен заслужить.
протон
протон
сегодня в 00:18
Аршавин объяснил, почему чемпионат мира выиграет Франция, а не Аргентина
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В общем коротко, привет Аршавину!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 00:16
Согласен с Вами, но время расставит все на свои места
kindpennywise
kindpennywise ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:14
Роналду ничего не сломал. Успокойся , он может быть доволен. Роналду начинал как полузащитник изначально, а не нападающий и добился невероятного успеха по забитым мячам. Его рекорды это его рекорды. Если кто их и снимет, то лишь Месси, так как возраст позволяет.
5 заслуженных золотых мячей, 5 ЛЧ, чемпионат Европы говорят сами за себя.
Кто круче больше смысла спорить нет: золото олимпиады, кубка Америки, чемпионата мира против чемпионата Европы.
kindpennywise
kindpennywise ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:11
Я объективен. Другое дело, если бы он выиграл турнир за счёт других и его мячи были бы только с левых пенок, а они были. Однако он дрался как Лев на поле и ментально смог стать таким как Роналду. Не сдаваться и рубиться дальше. Думал игра с Нидерландами просто всплеск разовый, но я ошибался и рад что ошибался. Он своё заслужил давно. За Мбаппе не обидно. Он уже брал мир и стал лучшим бомбардиром. Впереди ещё минимум 2 евро и 2 чм и на одном из них уверен он золото возьмёт, а гнаться в нынешнем новом футболе с прессингом за Рекордом Пеле бессмысленно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 00:04
Они просто расстроены поражением. В такие моменты свет становится не мил, и даже если бы перед футболистами сб. Франции был сам господь БОГ, реакция была аналогичной.
Ларс
Ларс
вчера в 23:42, ред.
Это был лучший финал ЧМ из всех, что я видел в своей жизни (их было немало). Спасибо за это огромное обеим командам! Обе сборные выдали фантастический футбольный вечер! Я не люблю Месси, за липовые ЗМ, за то, что ради него копу стали проводить раз в год, за то, что раньше в сборной играл хуже, чем в клубе. Но на этом ЧМ он действительно показал классную игру. Тем не менее, победила именно сборная. Без Ди Марии снова аргам было бы тяжко. И игрок турнира - тут Мбаппе бы серьёзно это оспорил. Поскольку победила Аргентина, чертовски жаль, что Диего Армандо Марадона не дожил до этого дня. Небеса забрали одну легенду Аргентины, но подарили новую. Леонель Месси теперь не "испанец" для своих соотечественников. Он - живая легенда, но не только аргентинская, но и всего мирового футбола. Браво! Болельщикам сборной Франции - не унывать, ваша любимая сборная совсем недавно была чемпионом мира, и у неё всё ещё впереди - потеряв половину основного состава, и, главное, обладателя золотого мяча, они, тем не менее, дошли до финала, и это огромный успех! Мбаппе всего 23, впереди ещё много возможностей для того, чтобы тоже стать легендой. ЧМ закончился, грустно... Спасибо, Катар. Это было красиво.
Знатог
Знатог ответ Рourquoi pas... (раскрыть)
вчера в 23:41
Бразилия в БРИК(С) а их успех не велик(с).
Знатог
Знатог ответ Верг (раскрыть)
вчера в 23:35
а че на церемонии награждения Зеленского разве не было?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Пэшэхот (раскрыть)
вчера в 23:35
Заговоры никто не отменял,но по факту точка(Меську если что на дух не перевариваю)
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 23:23, ред.
Клевались в кровь цветные петухи,
Да жидковаты оказались потрохи...
Чтоб твой успех в футболе был велик(с),
Подай заявку на вступление в БРИК(С)!

Аргентину с победой! Оч болел против разноцветных! Зря макрон приехал... Геронтофил...
Пэшэхот
Пэшэхот ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 23:16
Никаких точек. Всё куплено. Постанова имени инфантино. Позорный чемп. Театральный финал. Но, как бы сказал Станиславский: НЕ ВЕ РЮ!
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