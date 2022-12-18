Аргентина в серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира

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вчера, 20:55

Сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче чемпионата мира 2022.

На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил капитан аргентинцев Лионель Месси. На 36-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество Аргентины.

На 79-й минуте нападающий Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав пенальти, а на 80-й минуте Мбаппе оформил дубль, сравняв счёт. Игра перешла в овертайм, где на 109-й минуте Месси оформил дубль. Однако на 118-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, снова сравняв счёт и оформив хет-трик.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых удача была на стороне Аргентины (4:2 по пенальти). В составе французов пенальти не реализовали Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.