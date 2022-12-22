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Карпин: «Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать?»

сегодня, 10:53

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился своими впечатлениями от мирового первенства в Катаре.

Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел. С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.

Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси.

Кого бы я взял из ЧМ‑2022 в «Ростов»? Очень много футболистов, которые могли усилить команду.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:39
Действительно, смысл ему переживать за испанцев за эстонию мог по серьёзному переживать.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:30
это такая шутка, если Карпена о чём спрашивать, то о Испании
Boricku
Boricku
сегодня в 12:14
Как обиженный ребёнок.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:16
И впрямь, зачем ему переживать за испанцев?
ДСА
ДСА
сегодня в 11:05
У Валеры очень крепкие нервы, по пустякам энергию не расходует.
Гость
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