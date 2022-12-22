Карпин: «Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать?»

Главный тренер «Ростова» и сборной России поделился своими впечатлениями от мирового первенства в Катаре.

Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел. С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.

Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси.