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ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Глава Минспорта РФ одобряет возможный переход РФС в АФК

сегодня, 12:04

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможный переход РФС в АФК.

23 декабря на исполкоме РФС будет обсуждаться данный вопрос.

Любой формат, который послужит развитию многосторонних отношений, популяризации футбола, повышению конкуренции российского футбола, мы будем только приветствовать. Насколько это усилит азиатскую федерацию… Время покажет, сейчас рано давать оценки. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные на мировом уровне, сейчас показывают зрелый и красивый футбол.

Это означает, что идёт обмен технологиями, тренерскими мыслями и так далее. И если Россия будет включаться в этот процесс, это положительно скажется на развитии российского футбола. Но решение остаётся за РФС и за компетентными международными организациями.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:23
Да мы в принципе уже заметили, как игры с Киргизией и Таджикистаном и Узбекистаном привели к невероятному прорыву в уровне игры и всплеску интереса к сборной от общества. Тысячи мальчишек пошли в секции, желая стать новыми Соболевыми.
Снова создавать видимость деятельности и гос.бюджет пилить в неограниченных количествах?
Ron09
Ron09 ответ ROGAN777 (раскрыть)
сегодня в 15:14, ред.
у нас нет футбола и его никогда не будет, только блат и деньги, разницы нет где играть еще раз напомню футбол родился в Англии и кончился у нас
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 14:40
Какие же они все... Слов без мата не подобрать. Переход в Азию - дорога в один конец. На мой взгляд, лучше никуда не переходить и ждать возвращения. Да, не играть, да, это болезненный путь, но он единственно верный для восстановления нашего футбола
Futurista
Futurista ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:10

Возможный вариант развития событий...
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:07
А народ не участвует в этом?
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