Глава Минспорта РФ одобряет возможный переход РФС в АФК

Министр спорта России прокомментировал возможный переход РФС в АФК.

23 декабря на исполкоме РФС будет обсуждаться данный вопрос.

Любой формат, который послужит развитию многосторонних отношений, популяризации футбола, повышению конкуренции российского футбола, мы будем только приветствовать. Насколько это усилит азиатскую федерацию… Время покажет, сейчас рано давать оценки. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные на мировом уровне, сейчас показывают зрелый и красивый футбол.